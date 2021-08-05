Чорний колір має чимало переваг: це класичний відтінок, який завжди у тренді. До того ж він здатен неабияк коригувати та підкреслювати фігуру. Розповідаємо, як перетворити нудний чорний барв у яскравий літній образ.

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Оригінальні літні чорні сукні

Норвезька авторка блогу про моду Nina Sandbech покоряла вулиці столиці Осло у чорній мінісукні. Рукави, бралет та спідниця скріплені за допомогою однієї зав'язки, залишаючи оголені частини тіла, які додавали образу оригінальності.

Негін Мірчалехі обрала більш відверту модель, яка яскраво підкреслювала її фігуру. Сукня з корсетом допомогла зробити акцент на талії, а глянцеві відблиски тканини додали нотки розкоші.

Леді Гага також цього сезону приміряла оригінальну чорну модель. Сукня прикрашена золотими ґудзиками та контрастним ремінцем з трендовими ланцюгами. Вбрання створив модний дім Alessandra Rich, але схожі відповідники можна легко знайти на полицях магазинів мас-маркету.

Ця сукня для сміливих дівчат. Вона відверта та екстраординарна. Канадська супермодель Лексі Вуд яскраво демонструє свою чудову фігуру у цьому вбранні.

Така модель стала справжньою бомбою цього літа, про яку мріяла чи не кожна модниця. Бралет та спідницю з'єднали вузькою перетинкою, яка неабияк підкреслювала лінію талії. Особливо дорого ця сукня виглядає у чорному кольорі.

Іспанка Лаура продемонструвала, як яскраво може виглядати чорне вбрання. Вона одягла шовкову сукню від Zara у класичному відтінку з оригінальним дизайном. Відкрите плече та відсутність рукава акцентує на ключицях. Також вбрання має актуальні вирізи на талії.

Ще одна стильна трикотажна сукня від Mossman втілена у чорному кольорі. Її приміряла Джин Маргрет та доповнила образ білим жакетом.

Трендсетерка Сілія віддала перевагу цього літа чорній мінісукні з атласу. Її вбрання привертає увагу яскравими вирізами на талії, а тоненькі шлейки додають образу тендітності.

Фешн-інфлюенсерка Ізабелла Ангус приміряла оригінальне чорне вбрання, яке важко назвати нудним. Яскраві витинання та маскулінний верх, з акцентом на лінії плеча, точно не залишать байдужими справжніх модниць.



