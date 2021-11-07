Підкреслити свій образ стильними елементами гардероба та підібрати одяг, в якому вам буде не холодно інколи буває доволі складно. Основні тренди на вбрання щодо осінньо-зимових речей на холодний період допоможуть вам розібратися та визначитися, що саме вам потрібно.

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Капсула одягу на холодний період

Стьобане пальто

Стьобані куртки та пальта ще від минулої осені не здають своїх позицій. Такий верхній одяг не дозволить вам змерзнути та допоможе виглядати стильно в холодну пору року. Часто верхній одяг об’ємний і ховає фігуру, але стьобане пальто додає силуету жіночності.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

Шкіряні штани

Не думайте, що шкіряні штани – виключно літній варіант. Колекції на осінньо-зимовий сезон утеплені флісом, тож ви отримаєте не лише теплий елемент гардероба, але й надзвичайно стильний.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

В’язаний жилет

Ні, тренд на в’язані жилети не минув. Цей затишний елемент гардеробу ще має всі шанси додати вашому образу цікавої родзинки.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

Трикотажна сукня

Важко уявити будь-який осінньо-зимовий гардероб без трикотажного светра, джемпера або пуловера. Вони чудово зігрівають, доповнюють різні образи та дарують почуття затишку. Щоб не змерзнути – обирайте довжину міді.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

Фланелева сорочка

Така сорочка чудово зберігає тепло та приємна на дотик шкіри. У поєднанні з худі та джогерами виходить теплий зручний розслаблений образ для прогулянок.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

Великий акцентний шарф

Що може бути краще, ніж у холодну вітряну погоду закутатися великим в'язаним шарфом? Доповнюйте яскравим аксесуаром свої образи, і не лише зігрівайтеся, але й демонструйте стильний аутфіт.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму

Чоботи-труби

Кросівки часто не є практичними для листопадової погоди, тому обирайте високі чоботи на масивній підошві, які зігрівають ваші ноги від холоду та врятують від промокання.



Стильні образи на холодну пору року / Фото з інстаграму