Досить часто кожна з нас не знає в чому вийти на прогулянку, на роботу в офіс, на перше побачення, чи день народження. У добірці весняних образів ви точно знайдете варіант образу на теплу весну, який вас потішить, адже його досить просто повторити.

Весною наша душа просить легкого, простого та цікавого одягу. Тренч, голубі джинси, кросівки і сумка середнього розміру – обов’язкові елементи гардеробу кожної дівчини.

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Ці речі можна поєднувати між собою безліч разів і вони завжди будуть виглядати бездоганно. Втім крім основних речей, весною можна застосувати чимало інших стильних елементів.

Для кожної представниці прекрасної статі трендові образи на весну мають підкреслювати їхню індивідуальність. З представленої добірки оберіть те, що відображатиме ваші смаки і переваги, а також унікальне почуття стилю і розуміння моди.

У добірці ви знайдете трендові чорні лофери, які одягають всі модниці інстаграму, широкі джинси, анімалістичні аксесуари, шкіряні штани та штани з вирізами.

Fashion-експерти не радять одягатися у тренди з ніг до голови. Ваш образ буде цікаво та стильно виглядати, якщо він на 80% складатиметься з бази і лише на 20% з трендів.

Інвестиція в базовий гардероб не лише збереже ваші кошти, але й дозволить створювати безліч стильних образів, які можна доповнити трендовим елементом гардероба.

Формула № 1



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 2



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 3



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 4



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 5



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 6



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму

Формула № 7



Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму