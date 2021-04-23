7 формул аутфітів на теплу весну, які ви можете легко відтворити: фото
Досить часто кожна з нас не знає в чому вийти на прогулянку, на роботу в офіс, на перше побачення, чи день народження. У добірці весняних образів ви точно знайдете варіант образу на теплу весну, який вас потішить, адже його досить просто повторити.
Джерело:інстаграм Selfish school
Весною наша душа просить легкого, простого та цікавого одягу. Тренч, голубі джинси, кросівки і сумка середнього розміру – обов’язкові елементи гардеробу кожної дівчини.
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Ці речі можна поєднувати між собою безліч разів і вони завжди будуть виглядати бездоганно. Втім крім основних речей, весною можна застосувати чимало інших стильних елементів.
Для кожної представниці прекрасної статі трендові образи на весну мають підкреслювати їхню індивідуальність. З представленої добірки оберіть те, що відображатиме ваші смаки і переваги, а також унікальне почуття стилю і розуміння моди.
У добірці ви знайдете трендові чорні лофери, які одягають всі модниці інстаграму, широкі джинси, анімалістичні аксесуари, шкіряні штани та штани з вирізами.
Fashion-експерти не радять одягатися у тренди з ніг до голови. Ваш образ буде цікаво та стильно виглядати, якщо він на 80% складатиметься з бази і лише на 20% з трендів.
Інвестиція в базовий гардероб не лише збереже ваші кошти, але й дозволить створювати безліч стильних образів, які можна доповнити трендовим елементом гардероба.
Формула № 1
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 2
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 3
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 4
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 5
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 6
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
Формула № 7
Стильні образи на теплу весну / Фото з інстаграму
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