7 бездоганних березневих образів: добірка готових аутфітів для натхнення

Для кожної дівчини краса та привабливий зовнішній вигляд є важливими нюансами у повсякденному житті. На початку весни модниці особливо хочуть виглядати оригінально, вражаючи всіх підкресленим почуттям стилю.

Весняний настрій змушує жінок пурхати в нових та сміливих образах, що відрізняються неймовірною ніжністю і витонченістю, безліччю приємних пастельних відтінків, легкістю тканин і жіночністю силуетів.

Вам це буде цікаво Як пофарбувати джинси в техніці тай-дай: 5 легких кроків

У березні всім нам не обійтися без стильного верхнього одягу. Актуальними залишаться класичні двобортні пальта довжини міді у чорному та бежевому кольорі, карамельні тренчі та шкіряні куртки-косухи.

Ідеальною основою для весняних образів стануть трендові широкі джинси, шкіряні штани чи легінси зі штрипками. Завершуючи образ уважніше придивіться до ультрамодної кепки нового сезону, лаконічних сумок, кедів чи гумових високих чобіт.

Неймовірну велику кількість тандемів модних комплектів одягу на весну можна скласти з красивим весняним вбранням. Надихаючі образи пропонуємо вам переглянути на прикладі інфлюенсерів зі всього світу, що демонструють модні аутфіти.

Представлені модні варіанти одягу чудово підійдуть для прогулянок, неформального стилю та вуличного напрямку streetstyle.

Школа стилю Selfish більшість образів зібрала багатошарових. Ви можете поекспериментувати з об'ємами та фактурами, міксувати теплі та холодні речі, створюючи затишні та комфортні аутфіти.

Готові формули аутфітів на весну

Образ №1



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №2



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №3



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №4



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №5



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №6



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School

Образ №7



Стильний образ на весну / Фото з інстаграму Selfish School