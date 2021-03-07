Дитячий голубий та оранжевий захід сонця: 6 трендових кольорів весни

Восени під час показів дизайнери представляли нові колекції весняно-літнього сезону, а поміж тим fashion-експерти визначали відтінки, які будуть актуальними цієї весни.

Fashion-видання Who What Wear провели аналіз колекцій та розповіли, яка кольорова палітра буде актуальною цієї весни.

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Більшість відтінків мають приглушені пастельні тони, такі як блідо-жовтий, блакитний та бузковий. Але є кілька сміливіших кольорів – яскраво-червоний та оранжевий захід сонця, які ідеально підходять для перших теплих весняних ночей.

Актуальні кольори весни

Сонячний промінь

Ніжно-жовтий колір, який буде популярним навесні – це простий спосіб надати своєму вбранню пожвавлення. Світло-жовтий відтінок, котрий ще називають лимонним, а також усі кремові відтінки є чистими, світлими кольорами. Цей колір точно подарує ковток свіжого повітря вашому образу. Ніжно-жовтий чудово гармоніює з червоним та оранжевим кольорами і ніжними зеленими відтінками. Контрастує з чорним, сірим і синім.



Актуальні кольори весни / Who What Wear

Дитячий голубий

Навесні модним буде ніжно-голубий колір. Щоб створити не тільки ефектний, але й наповнений певним змістом образ, міксуйте "дитячий голубий" з іншими кольорами, які в поєднанні виглядатимуть стильно. У 2021 році дизайнери прогнозують неабияку популярність колорблокінгу, тож зверніть увагу на поєднання голубого і зеленого, голубого і рожевого, голубого і білого та голубого і фіолетового.



Актуальні кольори весни / Who What Wear

Кардинальний червоний

Якщо ви не любите пастельні кольори, то кардинальний червоний колір врятує всі ваші весняні образи. Речі таких відтінків носять сміливі і впевнені в собі модниці, які не бояться привернути чужі погляди. Сучасні дизайнери постійно розробляють нові яскраві, ефектні й стильні моделі вбрання з яскравим червоним відтінком. Червоний колір вигідно поєднувати з білим, чорним, рожевим, помаранчевим та фіолетовим кольором.



Актуальні кольори весни / Who What Wear

Пастельний неон

Стилістам важко виокремити цей відтінок в якийсь один. Зазначається, що трендовий колір – це і не лаймово-зелений, але й не повністю салатовий. Сюди варто віднести щось середнє, що ідеально поєднує в собі відтінки лаймового і салатового. Трендовий колір має яскравість неону (він м’якший), але не має тієї тьмяності, яку іноді може нести салатовий зелений.



Актуальні кольори весни / Who What Wear

Оранжевий захід сонця

Щоб зрозуміти, який колір буде популярним навесні, стилісти радять його порівнювати з кольором коктейлю Aperol Spritz, який ми ще до часів пандемії, спокійно пили на пляжі та зустрічали захід сонця.



Актуальні кольори весни / Who What Wear

Бузковий

Бузковий колір ви можете носити вже зараз, адже, як відомо, взимку найпопулярнішим кольором вважається фіолетовий і всі його відтінки. Тож сміливо можете купувати светри чи кардигани у цьому кольорі. Найбільше бузкового кольору у своїх колекціях представили Chloé та Miu Miu.



Актуальні кольори весни / Who What Wear