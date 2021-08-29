З настанням перших холодних днів ми дістаємо з шафи базовий елемент осінньо-зимового сезону – теплий светр. Він зігріває в холодний день, забезпечує комфорт під час носіння, а трендовий крій та колір слугує продовженням модного образу.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Жюлі дуже любить мінімалістичний та стриманий стиль одягу, а у її гардеробі переважають пастельні кольори, які так люблять справжні француженки. Бежеві, пудрові, кремові та шоколадні відтінки допоможуть скласти чудовий осінній look.

Дивлячись на образи інфлюенсерки, всередині прокидається натхнення для створення модних нарядів з базових речей. Жюлі Феррері володіє бездоганним відчуттям стилю, тому всі її лаконічні образи заслуговують особливої уваги.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Цієї осені радимо звернути увагу на сірий светр з коміром, бежевий та пудровий на замочку, на в’язаний кардиган приглушених кольорів та хіт цієї осені – светр у смужку. Їх можна легко поєднати з джинсами та штанами, як це робить модниця, або ж одягнути зі спідницею та шортами.

Зверху ідеально пасуватиме шкіряна куртка, бежевий класичний тренч або пальто довжини міді. У нашій добірці ви побачите найкращі светри трендсеттерки, які варто придбати цієї осені.



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки



Образ на осінь від Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюесерки