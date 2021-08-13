6 модних суконь, без яких вам не обійтися в останній місяць літа: актуальні образи

Легкість, чарівність та невимушеність – це те, що об’єднує всі трендові сукні цього сезону. У 2021 році дизайнери сильно постаралися, щоб зробити літні вироби по-справжньому особливими. Саме тому радимо звернути увагу на добірку красивих суконь, в яких ви можете відправитися на прогулянку чи вечірку до кінця літа.

Дизайнери підготували цього року для модниць цікаві літні сукні на будь-який смак. Серед запропонованих моделей, ви можете знайти варіант для офісу, святкової події, прогулянки, чи вечірки.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Ніщо так не прикрашає дівчину, як модна сукня, яка дарує не лише красу та впевненість в собі, але й підкреслює індивідуальний стиль. До кінця літа залишилося вже не так і багато часу, тому радимо вам не втрачати можливості та обирати стильну сукню, в якій ви можете відправитися на прогулянку чи вечірку.

На зав’язках

Легка довга сукня на тонких зав'язках – ідеальний варіант для літнього спекотного дня. Вона створює романтичний, легкий і мрійливий образ. Таке плаття чудово гармоніює з легкими босоніжками на шнурівці, стильною косинкою і лаконічними вишуканими аксесуарами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

З розрізом на нозі

Для вечірнього образу чудово підійде сукня з розрізом на нозі. Такий пікантний акцент створить саме те враження помірної відвертості, яке часом привертає більше уваги, ніж занадто відкриті наряди.

З оголеною спиною

Цього сезону сукні з відкритою спиною просто мегапопулярні. Їх вже встигли приміряти і знаменитості, і модні інфлюенсери. Якщо ви ще досі не приміряли на собі цей бездоганний виріб, радимо використати час та випробувати популярну сукню на собі.

Спокуслива і чуттєва сукня з оголеною спиною точно стане одним з улюблених елементів гардероба. Додатковий бонус – вам у ній точно не буде спекотно в сонячний день.

З вирізами

Модель з вирізами гарантовано допоможе вам перебувати в центрі уваги. Дизайнерам настільки припала до душі ідея оголеною спини, що вони вирішили піти ще далі і прикрасити сукні несподіваними вирізами по всій довжині. Ділянки оголеної шкіри особливо ефектно контрастують на тлі темної тканини, що створює неймовірно сексуальний образ.

З бахромою

Сукня з бахромою не підходить для повсякденних образів, втім відмінно впишеться для вечірки чи святкової події. Модниці в таких сукнях з незвичним декором не лише створять незабутній образ, але й продемонструють, що вони слідкують за трендами.

З пишними рукавами

Любителькам романтичних суконь радимо звернути увагу на моделі з рукавами-ліхтариками. Плаття з мрійливими рукавами у стилі принцеси виглядають просто чарівно.