Дизайнери підготували цього року для модниць цікаві літні сукні на будь-який смак. Серед запропонованих моделей, ви можете знайти варіант для офісу, святкової події, прогулянки, чи вечірки.
Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину
Ніщо так не прикрашає дівчину, як модна сукня, яка дарує не лише красу та впевненість в собі, але й підкреслює індивідуальний стиль. До кінця літа залишилося вже не так і багато часу, тому радимо вам не втрачати можливості та обирати стильну сукню, в якій ви можете відправитися на прогулянку чи вечірку.
На зав’язках
Легка довга сукня на тонких зав'язках – ідеальний варіант для літнього спекотного дня. Вона створює романтичний, легкий і мрійливий образ. Таке плаття чудово гармоніює з легкими босоніжками на шнурівці, стильною косинкою і лаконічними вишуканими аксесуарами.
З розрізом на нозі
Для вечірнього образу чудово підійде сукня з розрізом на нозі. Такий пікантний акцент створить саме те враження помірної відвертості, яке часом привертає більше уваги, ніж занадто відкриті наряди.
З оголеною спиною
Цього сезону сукні з відкритою спиною просто мегапопулярні. Їх вже встигли приміряти і знаменитості, і модні інфлюенсери. Якщо ви ще досі не приміряли на собі цей бездоганний виріб, радимо використати час та випробувати популярну сукню на собі.
Спокуслива і чуттєва сукня з оголеною спиною точно стане одним з улюблених елементів гардероба. Додатковий бонус – вам у ній точно не буде спекотно в сонячний день.
З вирізами
Модель з вирізами гарантовано допоможе вам перебувати в центрі уваги. Дизайнерам настільки припала до душі ідея оголеною спини, що вони вирішили піти ще далі і прикрасити сукні несподіваними вирізами по всій довжині. Ділянки оголеної шкіри особливо ефектно контрастують на тлі темної тканини, що створює неймовірно сексуальний образ.
З бахромою
Сукня з бахромою не підходить для повсякденних образів, втім відмінно впишеться для вечірки чи святкової події. Модниці в таких сукнях з незвичним декором не лише створять незабутній образ, але й продемонструють, що вони слідкують за трендами.
З пишними рукавами
Любителькам романтичних суконь радимо звернути увагу на моделі з рукавами-ліхтариками. Плаття з мрійливими рукавами у стилі принцеси виглядають просто чарівно.