6 модних француженок, які навчать вас одягатися, як справжні парижанки

Стиль француженок досить часто привертає увагу всіх модних глянців, адже їхній стиль настільки самобутній, що хочеться навчитися у них головних азів, аби створити образ простим, лаконічним та водночас стильним та оригінальним. На своїх прикладах щодня модні образи показують француженки, які активно ведуть свої сторінки в інстаграмі.

Елегантний та навмисно недбалий стиль справжніх француженок вважається еталоном у всьому світі. У кожної модниці закладений талант бездоганно виглядати у звичайних джинсах і пальто.

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Для того, щоб навчитися одягатися у французькому стилі, найпростіше надихатися їхніми світлинами в інстаграмі. В цьому допоможуть 6 інфлюенсерок, які активно ведуть інстаграм та демонструють в мережі свої лаконічні та елегантні аутфіти.

Лея Сфез

Лея Сфез працює художнім керівником і консультує різні компанії з питань створення неповторного стилю бренду. Її креативний підхід до створення образів і чітке розуміння свого стилю дозволили їй отримати значну армію шанувальників.

У 2019 році Лея стала новобранцем у фешн-полку #mangogirls, куди входять наймодніші інстаграм-модниці з усіх куточків Європи.

Анна-Лора Мае

Сторінка в інстаграмі Анни-Лори Мае – суміш трендів 1990-х і 2000-х. У своїх образах вона відтворює найпопулярніші тенденції того часу: від тонких кардиганів на голе тіло до сумок-багетів з пухнастими ручками. Зараз Анна-Лора вагітна, тому її акаунт стане чудовим гідом для майбутніх мам.

Люсі Мае

Стилістка Люсі Мае – справжнє уособлення французького шику. Білявка носить светри зі шкільними комірцями, короткі сукні з ботфортами та строгі костюми з класичними пальтами. Увесь її інстаграм просочений цікавими та оригінальними образами.

Тамара Морі

Дівчина не схожа на інших парижанок, але хоче своїм стилем виділятися ще більше та привертати на себе увагу. Вона виходить на прогулянку в панамі та лонгсліві з принтом тай-дай, однак попри це, в її гардеробі знайдуться мінімалістичні босоніжки в дусі 1990-х, вінтажні шовкові топи та тонкі светри.

Сабіна Сокіл

Кадри Сабіни Сокіл випромінюють паризьку енергетику. Сокіл фотографується на мініатюрних романтичних балкончиках, залитих дощем вулицях і в затишних кафе в класичних піджаках, простих джинсах, об'ємних пальто і шкіряних жакетах.

Жюлі Феррері

Французька архітекторка Жюлі Феррері дуже любить мінімалістичний та стриманий стиль одягу. У її гардеробі знайдеться чимало блузок, вишуканих кардиганів, структурованих жакетів та класичних штанів, які вона вдало поєднує між собою.