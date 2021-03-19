Попри те, що на Тижнях моди дизайнери диктують головні тенденції та задають модний вектор на сезон вперед, всі ми здебільшого орієнтуємося на вуличну моду. Саме образи стрітстайлу та вбрання інфлюенсерів заставляє нас задуматися над своїм гардеробом та надихнутися їхніми аутфітами.

Те, як ми одягаємося значною мірою впливає на те, як ми себе почуваємо. У цьому сезоні буде багато ефектного та приголомшливого вбрання, яке подарує відчуття радості, адже по-іншому в таких образах почувати себе просто неможливо.

Цікаво З чим носити подовжений жакет цієї весни: добірка образів від зірок стрітстайлу

Маленькі тенденції – це чудовий спосіб урізноманітнити свій гардероб та додати стилю індивідуальності цікавими деталями. На піку fashion-осмисленості відпала потреба кожного сезону оновлювати свій гардероб новим вбранням.

Модниці вчать на своїх прикладах, як можна легко та просто створити простий образ – вишуканішим та акцентнішим завдяки маленьким лайфхакам. Модні експерти радять застосовувати у своїх аутфітах мікротренди.

Спортивний костюм

Модниці останнім часом сильно полюбили спорт-шик. Образи у спортивних костюмах тепер можна побачити майже в кожної фешіоністи. Стильні instagram-girl найчастіше носять спортивні костюми в парі з жакетами та пальтами.

Цієї весни створюйте чудовий образ завдяки класичному крою пальта, худі, вільних спортивних штанів та білих кросівках.

Штани заправлені в чоботи

Раніше модниці такий трюк провертали з легінсами чи джинсами скінні, але за словами стилістів, тепер такий фасон вже не модний, тож заправляйте в черевики класичні джинси або штани.

Усі відтінки бежевого

Мінімалізм нікуди від нас не втікає, тож завжди буде актуальним. Інвестувати у свій гардероб вбрання у відтінках бежевого – правильне рішення. До того ж речі у нейтральних відтінках – чудова база для створення будь-яких образів.

Кольорові сумки

Підбирати сумку до кольору взуття, чи навпаки – вже давно не актуально. На модній арені першість забрав колорблок, тож якщо вміти його правильно застосувати у своєму образі, можна отримати просто безпрограшний look. Кольорові сумки цього сезону допоможуть вам зробити будь-який аутфіт оригінальним та цікавим.

Шкіра

Шкіра вже декілька сезонів не покидає ні модні подіуми, ні вуличну моду. Стилісти кажуть, що вона має всі шанси увійти в список базових речей гардеробу. Обирайте цієї весни жакети з екошкіри, штани, спідниці та навіть тренчі. Не бійтеся створювати зі шкіри total look, який виглядає надзвичайно ефектно.

Аксесуари для волосся

Навесні популярність завоювала косинка та крабик для волосся. Стильні образи з косинкою можна помітити на супермоделях Ірині Шейк та Гейлі Бібер. А от краники активно застосовують для фіксування волосся та красивої зачіски Розі Гантінгтон-Вайтлі та Софія Коельо.