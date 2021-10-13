Щоб не витрачати багато грошей, часу та сил на складання актуальних осінніх образів, варто всього лише зібрати капсульний гардероб, який стане для вас сезонною базою та допоможе швидко створити бажаний look.

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Капсула – це прості та універсальні речі, які чудово міксуються між собою, підходять одна до одної по стилю, кольорам та текстурам.

Капсульний гардероб на осінь

Бежевий светр оверсайз

Цього сезону робіть ставку на светр з високим горлом або V-вирізом. Вибирайте улюблений фасон і поєднуйте верх з трендовими шкіряними штанами або улюбленими джинсами. Окрім цього, подовжені моделі можна носити соло з чоботами на масивній підошві, як це робить британська модниця Алісія Родді.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan

Широкі джинси

Широкі джинси не покидають трендів, тож якщо ви ще досі не встигли їх придбати – маєте чудову нагоду зробити це цього сезону. Такі джинси пасують до тренчів та пальт, гарно поєднуючись з білими кросівками та чорними чоботами на підборах.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan

В’язаний жилет

Цей стильний елемент гардероба, який був популярним минулого року досі не втрачає своїх позицій. Влітку стилісти радили носити їх замість топа, а вже восени поєднуйте їх з сорочками або водолазками.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan

Кофта-бретонка

Модний світ завоював улюблений принт француженок – смужка. З урахуванням того, як модниці почали масово носити светри зі смужками, протримаються вони з нами ще не один сезон.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan

Оверсайз-жакет

Жакет з чоловічого плеча допоможе вам зробити будь-який образ елегантнішим та стильнішим. Обов’язково робіть ставку на актуальний фасон – подовжений та оверсайз.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan

Шкіряні штани

Шкіряні штани – гарячий тренд, який продовжує підкорювати модний світ. Кольорові моделі підійдуть для вечірок чи походу в бар. Класичні чорні вироби допоможуть вам довершити будь-який буденний образ.



Капсульний гардероб на осінь / Фото з Cosmopolitan