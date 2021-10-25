6 дивовижних образів з джинсами від інстаграм-модниць: фото

25 жовтня 2021 , 18:56
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Джерело:

Cosmopolitan

Джинси – основний елемент гардероба кожної модниці. Саме з ними образи виглядають завжди мегастильними. Актуальні поєднання з джинсами можна знайти в інстаграм-профілях багатьох модниць.

Цього року особливо актуальні широкі джинси, а також популярні приталені моделі розкльошені від коліна. Топове місце серед найпопулярніших виробів займають прямі моделі, а також вироби у стилі печворк.

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На своїх сторінках інфлюенсери показують чимало актуальних аутфітів. Стильні образи демонструє на собі француженка Жюлі Феррері, португальська стилістка Софія Коельо, німецька блогерка Соня Лисон та багато інших.

  • Асиметрія

Жюлі Феррері поєднує тонкий кардиган з асиметричними ґудзиками та сірими джинсами. Родзинки образу додадуть золотисті прикраси та коричнева сумка.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

  • Спорт

Для прохолодної осінньої погоди обирайте замість футболки – світшот. Стилістка Софія Коельо поєднала широкі джинси з яскравими кросівками та сіро-салатовою жилеткою.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

  • Smart casual

Темні прямі джинси поєднуйте з подовженим жакетом. Щоб зробити образ більш розслабленим – довершуйте його кедами та кепкою.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

  • Нова класика

Звичайний образ з джинсами та водолазкою спробуйте розбавити класичною жилеткою. Туфлі-човники, сумка тоут і чорні сонцезахисні окуляри ідеально довершать образ.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

  • Щоденний образ

Вже відтепер можете поєднувати светр з норвезьким візерунком та модними широкими джинсами. Аутфіт довершить мінімалістична сумка та чоботи на масивній підошві.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

  • Усі тренди

Спробуйте поєднати всі сезонні тренди в одному образі. Чорна водолазка та звичайні сині джинси стануть чудовою базою. Стьобана куртка та модні челсі зроблять look актуальним.


Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Автор: Юлія Турелик