Цього року особливо актуальні широкі джинси, а також популярні приталені моделі розкльошені від коліна. Топове місце серед найпопулярніших виробів займають прямі моделі, а також вироби у стилі печворк.

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На своїх сторінках інфлюенсери показують чимало актуальних аутфітів. Стильні образи демонструє на собі француженка Жюлі Феррері, португальська стилістка Софія Коельо, німецька блогерка Соня Лисон та багато інших.

Асиметрія

Жюлі Феррері поєднує тонкий кардиган з асиметричними ґудзиками та сірими джинсами. Родзинки образу додадуть золотисті прикраси та коричнева сумка.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Спорт

Для прохолодної осінньої погоди обирайте замість футболки – світшот. Стилістка Софія Коельо поєднала широкі джинси з яскравими кросівками та сіро-салатовою жилеткою.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Smart casual

Темні прямі джинси поєднуйте з подовженим жакетом. Щоб зробити образ більш розслабленим – довершуйте його кедами та кепкою.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Нова класика

Звичайний образ з джинсами та водолазкою спробуйте розбавити класичною жилеткою. Туфлі-човники, сумка тоут і чорні сонцезахисні окуляри ідеально довершать образ.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Щоденний образ

Вже відтепер можете поєднувати светр з норвезьким візерунком та модними широкими джинсами. Аутфіт довершить мінімалістична сумка та чоботи на масивній підошві.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму

Усі тренди

Спробуйте поєднати всі сезонні тренди в одному образі. Чорна водолазка та звичайні сині джинси стануть чудовою базою. Стьобана куртка та модні челсі зроблять look актуальним.



Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму