Цього року особливо актуальні широкі джинси, а також популярні приталені моделі розкльошені від коліна. Топове місце серед найпопулярніших виробів займають прямі моделі, а також вироби у стилі печворк.
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На своїх сторінках інфлюенсери показують чимало актуальних аутфітів. Стильні образи демонструє на собі француженка Жюлі Феррері, португальська стилістка Софія Коельо, німецька блогерка Соня Лисон та багато інших.
- Асиметрія
Жюлі Феррері поєднує тонкий кардиган з асиметричними ґудзиками та сірими джинсами. Родзинки образу додадуть золотисті прикраси та коричнева сумка.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму
- Спорт
Для прохолодної осінньої погоди обирайте замість футболки – світшот. Стилістка Софія Коельо поєднала широкі джинси з яскравими кросівками та сіро-салатовою жилеткою.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму
- Smart casual
Темні прямі джинси поєднуйте з подовженим жакетом. Щоб зробити образ більш розслабленим – довершуйте його кедами та кепкою.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму
- Нова класика
Звичайний образ з джинсами та водолазкою спробуйте розбавити класичною жилеткою. Туфлі-човники, сумка тоут і чорні сонцезахисні окуляри ідеально довершать образ.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму
- Щоденний образ
Вже відтепер можете поєднувати светр з норвезьким візерунком та модними широкими джинсами. Аутфіт довершить мінімалістична сумка та чоботи на масивній підошві.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму
- Усі тренди
Спробуйте поєднати всі сезонні тренди в одному образі. Чорна водолазка та звичайні сині джинси стануть чудовою базою. Стьобана куртка та модні челсі зроблять look актуальним.
Стильні образи з джинсами / Фото з інстаграму