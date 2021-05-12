Сінді Кроуфорд позувала перед фотокамерами знаменитих фешн-фотографів. Луїджі Мурена і Янго Хензо – дует італійського та швейцарського fashion-фотографів, які фотографують найкращих супермоделей.

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У своєму інстаграмі фотографи зізналися, що їхня мрія здійснилася, адже вони завжди хотіли попрацювати з Сінді Кроуфорд.

Ми отримали справжній електричний удар. Все здавалося настільки очевидним. Відбувся справжній симбіоз, ніби ми завжди знали одне одного. Ми любимо Сінді, і дуже вдячні їй за це перше побачення,

– йдеться в інстаграм-дописі.

На обкладинці Сінді з’явилася у чорному жакеті, спокусливо оголивши одне плече. Її образ довершувало масивне золотисте кольє. Візажисти зробили насичений макіяж, зробивши погляд виразнішим завдяки темним тіням. Хвилясте волосся знаменитості стилісти залишили розпущеним, додавши об’єму.

"Сінді Кроуфорд – це не ностальгія. Це одна з найкрасивіших жінок в світі і абсолютна ікона, вона стає ще більш чарівною з роками", – зазначила fashion-директорка Педро Салес.

Для фотосесії супермодель приміряла вбрання від люксових брендів Louis Vuitton и Versace. На одному із знімків модель постала у дуже відвертому образі. Перед камерою Сінді Кроуфорд позувала лише у бра з каменями та чорному фатині без трусів, прикривши оголену частину тіла руками.

Знаменитість також позувала перед камерою у шкіряних бралетах, обтислих лосинах та боді, які підкреслювали її розкішну фігуру.