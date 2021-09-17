51-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для реклами Calvin Klein: кадри в новій колекції

Популярна 51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася у рекламі бренду Calvin Klein. Знаменитість позувала перед об’єктивом фотографа у відвертому образі.

Наомі Кемпбелл – одна з найуспішніших супермоделей у світі. Навіть у 51 рік вона продовжує дивувати прихильників бездоганною фігурою та бездоганною незгасаючою красою.

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Американський бренд Calvin Klein запросив знамениту модель стати обличчям нової рекламної кампанії, оскільки колекція стала спільною роботою разом з лейблом Kith Наомі Кемпбелл. Манекенниця брала безпосередню участь в розробці одягу.

Фотограф зробив знаменитості красиві кадри в легендарній віллі Villa Necchi Campiglio у Мілані. У саду розкішної вілли Наомі Кемпбелл позувала топлес, прикривши оголені груди рукою. На собі вона продемонструвала 3 види трусів Calvin Klein, позуючи перед камерою у світло-голубих джинсах.

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Також вона приміряла спортивний топ на довгий рукав і бра, які увійшли в лінійку бренду. Також бренд представив одяг для дому, спортивні штани, худі і затишні піжами. Вся лінійка виконана в традиційних спокійних тонах: сірому, бежевому і білому.



Наомі Кемпбелл у рекламній зйомці / Фото з інстаграму Calvin Klein



Наомі Кемпбелл у рекламній зйомці / Фото з інстаграму Calvin Klein



Наомі Кемпбелл у рекламній зйомці / Фото з інстаграму Calvin Klein



Наомі Кемпбелл у рекламній зйомці / Фото з інстаграму Calvin Klein