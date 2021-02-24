50-річна супермодель Наомі Кемпбелл оголила груди у відвертій фотосесії: гарячі кадри 18+

Популярна британська 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл з’явилася на обкладинці глянцю i-D Magazine. Знаменитість позувала перед об’єктивом у відвертому образі.

Наомі Кемпбелл – одна з найуспішніших супермоделей у світі. Навіть у 50 років вона продовжує дивувати прихильників бездоганною фігурою та бездоганною незгасаючою красою.

Читайте також Світлана Тарабарова вразила мережу cміливим костюмом з екошкіри: стильний образ

Кадр для обкладинки глянцю та неймовірну фотосесію знімав у Кенії фотограф Луїс Альберто Родрігес. На обкладинці глянцю Наомі постала топлес лише в одних чорних трусах. Її голову прикрашало масивне чорне пір’я. Груди Кемпбелл частково прикрила руками.

В інтерв’ю британському виданню Кемпбелл розповіла, що часто буває в Кенії і навіть намагалася допомагати притулкам в період пандемії.

Кожного разу, коли я перебуваю в Кенії, я дуже завантажена. У період пандемії я більш обережніша, але все одно намагаюся відвідувати дитячі будинки. Я хочу допомогти якомога більшій частині людей. Якщо я щось люблю, то хочу, щоб світ про це знав,

– заявила модель.

Зйомка знаменитості для журналу проходила в Кенії. Супермодель розповіла, що зйомки проводилися вдень і вночі, а атмосфера на знімальному майданчику була просто бездоганною.

Наомі Кемпбелл зазначила, що хотіла б, аби кожен читач глянцю побачив наскільки Кенія та й загалом Африка є красивою. Кемпбелл зізналася, що приїздить в Кенію з 1994 року і щоразу для себе відкриває щось нове.

Наомі Кепбелл позувала у чарівному вбранні на тлі скель та квітучої флори. Модель приміряла африканське вбрання з тюрбаном. Також знаменитість позувала у розкішному одязі від популярних брендів, таких як Loewe, Marni, Jacquemus, JW Anderson та багатьох інших.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Чорно-біла частина кадрів супермоделі вийшла доволі гарячою. Наомі не соромилася оголювати груди, тож на багатьох світлинах постала перед камерою у відвертих образах.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч