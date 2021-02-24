Популярна британська 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл з’явилася на обкладинці глянцю i-D Magazine. Знаменитість позувала перед об’єктивом у відвертому образі.

Наомі Кемпбелл – одна з найуспішніших супермоделей у світі. Навіть у 50 років вона продовжує дивувати прихильників бездоганною фігурою та бездоганною незгасаючою красою. Читайте також Світлана Тарабарова вразила мережу cміливим костюмом з екошкіри: стильний образ

Кадр для обкладинки глянцю та неймовірну фотосесію знімав у Кенії фотограф Луїс Альберто Родрігес. На обкладинці глянцю Наомі постала топлес лише в одних чорних трусах. Її голову прикрашало масивне чорне пір’я. Груди Кемпбелл частково прикрила руками. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений art8amby (@art8amby) В інтерв’ю британському виданню Кемпбелл розповіла, що часто буває в Кенії і навіть намагалася допомагати притулкам в період пандемії.

Кожного разу, коли я перебуваю в Кенії, я дуже завантажена. У період пандемії я більш обережніша, але все одно намагаюся відвідувати дитячі будинки. Я хочу допомогти якомога більшій частині людей. Якщо я щось люблю, то хочу, щоб світ про це знав,

– заявила модель.