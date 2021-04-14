5 жінок-гранфлюенсерів, від образів яких ви не зможете відірватися: вражаючі фото

Модниці зі всього світу надихаються інфлюенсерами – лідерами думок, чиї профілі зібрали величезну аудиторію, яка бере до уваги їхні слова та надихається стильними образами. Свою нішу на просторах соціальних мереж зайняли також гранфлюенсери, стиль яких не залишить байдужим нікого.

Гранфлюенсери – це люди, які опанували мистецтво ведення соцмереж. До цієї ланки належать лідери громадської думки, яким понад 50 років. Вони ведуть надихаючі профілі, у яких показують, як весело проводять час, а також демонструють цікаві позування та стильні образи.

Вам це буде цікаво Квіткові сукні – тренд цього сезону: на які фасони треба звернути увагу

Гранфлюенсери порушують всі стереотипи та канони краси, пов’язані з молодим віком та ідеальною зовнішністю. В цьому полягає їхня популярність. На своїх прикладах вони показують, що вік їм непідвладний, а старості боятися не варто, адже вона така ж прекрасна, як і молодість.

Рената Яздзик

Польська знаменитість Рената Яздзик сміливо одягає футболки тай-дай з трендовими шкільними комірцями. У її профілі ви знайдете образ, у якому вона поєднала босоніжки зі шкарпетками, і не лише. Жінка обирає для прогулянок широкі джинси з синіми туфлями-лодочками, які поєднує з масивним жакетом та футболкою з Дональдом Даком.

Мел Кобаяші

Художниця з Ванкувера вирізняється своєю артистичністю та сміливістю. Спортивні штани з лампасами вона може одягнути з костюмною жилеткою, кілт – з ошатними босоніжками на підборах, робочі комбінезони – з шубою. Прихильники люблять Мел за її почуття гумору в парі з унікальним стилем.

Софі Фонтанель

Fashion-критик Софі Фонтанель довгий період одягалася в чорне вбрання, а тепер не уявляє своє життя без яскравих кольорів. У гардеробі жінки знайдуться джинсові комбінезони, вінтажні шовкові жакети, піжамні костюми та позолочені штани.

Лін Слейтер

Історія успіху Лін Слейтер просто вражаюча. Одного разу професорку соціології Фортхемського університету streetstyle-фотографи прийняли за редактора моди. Її світлини швидко розлетілися мережею, тож не плануючи Лін стала справжньою знаменитістю. Її візитна картка – срібне волосся і ефектні сережки.

Гріс Ганем

Модниця Гріс Ганем – мікробіолог за освітою, особистий тренер по професії та ікона стилю за покликанням. Жінка носить бездоганну стрижку боб та обожнює яскраві кольори.

У своїх образах вона любить змішувати різні відтінки одного кольору та з легкістю освоює total pink і total green. Жінка впевнено носить в’язані шорти, вінілові плащі та бра-топи під жакет.