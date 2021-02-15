До кінця зими залишилося зовсім мало часу, тож модниці вже починають активно готуватися до весняного періоду. У світових стрітстайл-хроніках можна побачити, які елементи гардеробу нам знадобляться навесні.

Хоча й новий сезон не принесе безліч нових трендів, втім радимо звернути на окремі елементи гардеробу, які активно носять інфлюенсери. Відомі фешіоністи диктують тенденції модного сезону та показують модні приклади їхнього застосування. Беріть на озброєння модні елементи та застосовуйте їх у своєму гардеробі.

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Верхня сорочка

Серед різноманіття стильних та класичних пальт з’явилася кашемірова сорочка, яка також може зігріти в прохолодну пору. Така однотонна oversize-сорочка з щільної тканини з легкістю може замінити собою тренчі або легкі куртки.

Навесні клітинка буде мегапопулярною, тож від улюблених нами сорочок вона перекочує у сорочки-пальта. Така річ досить універсальна, адже її можна комбінувати зі спідницями різної довжини, штанами та джинсами. Пасуватимуть з сорочкою-пальтом не лише черевики, але й кросівки та туфлі на підборах.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar

Стьобане пальто

Об’ємні пуховики та шуби вже відслужили своє, тож навесні знову виходять на модний Олімп – стьобані пальта, які деякі інфлюенсери не переставали носити навіть в холодну пору року.

Стьобане пальто має чудову термовластивість, тож ідеально підходить для міжсезоння. Альтернативою такому вбранню можуть стати стьобані куртки та жилети, які гармонійно поєднуються зі светрами грубої в’язки, трендовими трикотажними сукнями та костюмами-двійками.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar

Шкіряний плащ

Модні інфлюенсери радять весною не обходити стороною ще одну модну тенденцію – шкіряний плащ. Чорний плащ додає легкого драматичного ефекту, а його універсальний колір дає можливість поєднувати його з будь-якими відтінками.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar

Окрім цього, особливо виграшно плащ виглядає в компанії сукні в білизняному стилі, з топами та штанами-палаццо, якщо ви хочете зробити образ романтичним. Мінісукня та черевики на масивній підошві зроблять образ більш брутальним.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar

Костюм-двійка та грубі черевики

Стильне поєднання костюма та черевиків входить до найактуальніших комбінацій весни. Героїні стрітстайлу заправляють широкі костюмні штани у масивне взуття, створивши при цьому трохи незвичний, але дуже стильний силует.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar

Панама

Панама вже давно стала головним універсальним убором, тож модниці легко комбінують її не лише з кроп-топами та джинсами, але й з шубами, пуховиками, пальтами та тренчами. Після зимової шапки, одягайте весною панаму, щоб довершити образ стильним головним убором.



Стильні елементи гардеробу нового сезону / Harper's Bazaar