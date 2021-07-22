5 трендових суконь літа, які підійдуть для спекотної пори року в місті

Вибір суконь влітку завжди вражає. У спекотну пору року дизайнери пропонують різноманітні фасони та моделі з натуральних тканин, які допомагають тілу дихати в спекотну пору.

Щоб ефективно та комфортно провести літо в місті, додайте у свій гардероб лляні чи бавовняні сукні, подовжені сорочки чи сукні навіяні грецькою естетикою.

Зверніть увагу Образ для прогулянки, вечора та пляжу: 5 варіантів, як стильно носити білу сорочку

Льон

Лляна сукня – ідеальне капіталовкладення на літо, оскільки вона не нагрівається в спекотну пору та не линяє від прання. Зараз бренди навчилися по-новому обробляють льон, завдяки чому сукні не мнуться в процесі носіння. Цього сезону в моді сукні, які презентував під час весняно-літнього показу у пшеничних полях бренд Jacquemus.



Красиві літні сукні 2021 / Vogue



Красиві літні сукні 2021 / Vogue

Біла бавовна

Білий колір та бавовняний матеріал – ідеальна літня формула для спекотної погоди. Завдяки натуральному матеріалу та кольору, що відбиває сонячні промені, у таких сукнях комфортно проводити увесь день попри виснажливу температуру. Для теплої пори року бренди показали такі сукні, які ідеально підійдуть для офісного дрес-коду та романтичного побачення.



Красиві літні сукні 2021 / Vogue



Красиві літні сукні 2021 / Vogue

Грецька естетика

Цього сезону багато дизайнерів вирішили звернутися при створенні колекції до грецької естетики, згадуючи образи богинь та німф. Їм припала до душі антична культура, тож дизайнери відтворили у своїх колекціях переосмислені сукні того часу.

Alberta Ferretti продемонстрували мінісукню з нюдового шовку в парі із сандалями-гладіаторами, Christian Dior показали максівбрання з напівпрозорої тканини.



Красиві літні сукні 2021 / Vogue



Красиві літні сукні 2021 / Vogue

Сорочка-сукня

Сукня сорочкового крою – незмінна річ у літньому гардеробі. Натуральний матеріал, розслаблений силует та свобода рухів дають можливість цій сукні потрапляти в списки найзатребуваніших речей на літо.

Tory Burch показали цього сезону сукні сорочкового крою приємного помаранчевого відтінку, а Etro створили елегантне вбрання лимонного відтінку.



Красиві літні сукні 2021 / Vogue



Красиві літні сукні 2021 / Vogue

Тонкі бретельки

Цього сезону сукні з тонкими бретельками та зав’язками надзвичайно популярні. Дизайнери прикрашають ними топи, сорочки, спідниці, штани. Діон Лі запропонував ультрамодну сукню з вирізом на пресі й тонкими бретельками. Схожих моделей зараз надзвичайно багато в магазинах мас-маркету, тож можна обрати сукню на сезон за доступною ціною.



Красиві літні сукні 2021 / Vogue