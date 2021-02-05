Універсальних рецептів, які підкажуть, як "виглядати на мільйон" немає. Однак стилісти знають про деякі хитрощі, застосувавши які у своєму гардеробі, можна скласти правильне перше враження.

Елегантності та особливого шарму можуть надати принти, як і класичні, які у всіх асоціюються з чимось дорогим та презентабельним, так і принти з малюнками, які можна знайти в будь-якому мас-маркеті.

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Клітинка "Принц Уельський"

Деякі представники модної індустрії зазначають, що не кожна клітинка може виглядати дорого, і це правда. Втім класична "шотландка", яку ще називають клітинкою "Принца Уельського" отримує першість зі всіх найвідоміших клітинок.

Класичне довге пальто підкреслене цим принтом та костюм-двійка, який складається з жакета і мініспідниці – фаворити майбутнього сезону.

Найбільше клітинку у своїх колекціях використовує Ralph Lauren. Бренд славиться аристократичним стилем, а ніщо інше, ніж стриманий образ у дрібну клітинку не асоціюється з Британією.



Найбільше клітинки можна побачити в образах Кейт Міддлтон / Фото з Pinterest

Гусяча лапка

Гусяча лапка – найпоширеніша назва цього принта, втім його ще називають п'є-де-куль, border tartan та "собачий зуб". Патерн цього принта з’явився у Шотландії.

Жителі цієї гірської країни в XIX столітті любили підкреслювати приналежність до клану за допомогою клітини на одязі, а border tartan, який зараз вважається прабатьком гусячої лапки, був справжнім порятунком для тих, хто дотримувався нейтралітету.

Ахроматичний контраст разом з суворою геометрією прямих ліній дійсно виглядає дорого, тому що викликає стійкі асоціації з аристократією і їх витонченими образами.



Блейк Лайвлі у комбінезоні з "гусячої лапки" / Фото з Pinterest

Шеврон

Популяризувала шевронні принти сім'я Міссоні та їхній однойменний бренд. Саме вони зробили горизонтальні ламані лінії на трикотажі своєю візитною карткою. Смужки можуть бути різнокольоровими, але чим більше кольору – тим менший ефект справляє вбрання.

Шевронний малюнок виглядає набагато цікавіше, ніж звичайні прямі лінії. Образ виглядатиме дорого, якщо вбрання буде у смужках одного кольру, хоча й різних відтінків.



Гайді Клум в ідеальній шевроновій сукні / Фото з Pinterest

Горох

Середній класичний горох, який ще називають polka dot переносить нас у стиль ретро. Горохове плаття незалежно від фасону завжди буде доречне для будь-яких подій. Однак не можна обійти той факт, що горох є набагато примхливішим за клітинку чи смужку.



Кейт Міддлтон у сукні в чорний горох / Фото з Pinterest

Абстракція

Абстракція не всім подобається, втім має чітку конотацію, про яку часто говорять стилісти – цей принт завжди виглядає дорого. Абстрактний малюнок нанесений на одяг лише зіграє на руку вашому образу.

Fashion-експерти зазначають, що вибір правильного малюнку на одязі – одне з найскладніших завдань. Розібратися у правильних абстракційних малюнках допоможе лише так звана "надивленість": ходіть в музеї, читайте книги з мистецтвознавства та розбирайтеся в абстрактному експресіонізмі.



Сукня-абстракція / Фото з Pinterest