Що ми будемо носити восени: 5 трендів з Тижня моди в Парижі

Судячи з представлених колекцій на Тижні моди в Парижі, майбутня осінь має просто вражати еклектичністю та неоднозначними формами. Створюючи вбрання для осінньо-зимового періоду, дизайнери з головою занурилися у 1970-ті роки та створили футуристичний одяг, що межує з богемним гламуром.

Париж – світова столиця моди, до якої прикута найбільша увага. Велика частина популярних брендів, таких як Miu Miu, Balmain, Chloé, Chanel, Louis Vuitton показали результати своєї роботи на моделях.

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Уважно переглядаючи всі покази, можна виокремити 5 трендів, які будуть актуальними вже восени цього року.

Хутро Єті

Хутро стрімко повернулося на модні подіуми в екзотичних варіаціях. Дизайнери зробили хутряними чоботи-снігоступи, пухнасті рукавиці та шуби, які нагадують вбрання вікінгів та печерних людей.



Тренди осені з Тижня моди в Парижі / L'officiel

Золото

Осінь буде по-справжньому золотою, адже серед колекцій можна знайти чимало золотих елементів гардеробу у вигляді суконь, жакетів, тренчів, кардиганів.



Тренди осені з Тижня моди в Парижі / L'officiel

В’язання

Тренд 1970-х на в’язані речі та пандемія коронавірусу спровокували повернення в моду в’язаних речей. Повернення до рукоділля у вільний час, питання екологічної усвідомленості та домашній затишок включили в’язані речі у всі елементи гардеробу, навіть вечірні сукні. Експерти зазначають, що в’язаний одяг стане головним мастхевом сезону.



Тренди осені з Тижня моди в Парижі / L'officiel

Кутюрний автодор

Останній рік ми сильно сумуємо за вільними мандрівками та пригодами, тому дизайнери висловили загальну тугу за враженнями, наповнивши колекцію естетикою, яку запозичили з активних видів відпочинку.

Вбрання для осінньо-зимового періоду нагадує гірськолижне екіпірування, одяг для біатлону чи парашутного спорту.



Тренди осені з Тижня моди в Парижі / L'officiel

Уніформа

Відомі бренди представили у своїх колекціях строгі костюми, що нагадують військові мундири та уніформу героїв науково-фантастичних фільмів.



Тренди осені з Тижня моди в Парижі / L'officiel