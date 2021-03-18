Кожного сезону дизайнери мріють про те, аби їхня сумка отримала звання it-bag. Тоді всі модні інфлюенсери носять лише їхні творіння, яке вже абсолютно не потребується в рекламі. Цього сезону в модних блогерів є чимало улюблених сумок, тож зупинятися на конкретній моделі вони поки що не збираються.

Аксесуари – головні елементи будь-якого гардероба, а сумка – найважливіший елемент, якому всі приділяють найбільшу увагу. Однією з найголовніших частин життя it-girls є їхній стиль.

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Завдання модниць – завжди виглядати бездоганно, адже стрітстайл-фортографи знімкують кожен їхній вихід, а шанувальники будуть під мікроскопом вивчати кожну деталь їхнього образу. Тому для it-girls особливу роль відіграє саме it-bag. Цієї весни за це звання змагається аж 5 сумок.

Louis Vuitton Coussin

Нову сумку цього бренду ви точно не могли пропустити, якщо підписані в інстаграмі на модних інфлюенсерів. Ця модель у зеленому та червоному кольорі просто заполонила всі світлини блогерів, також її можна побачити в чорному кольорі та хакі.

Креативний директор жіночих колекцій Ніколя Гескьєр представив модель під час весняно-літнього показу 2021. Знімний регульований ремінь зі шкіри та нова версія ланцюжка з великих ланок дозволяють створювати модні образи. Нова модель сумки коштує 106 тисяч гривень.

Dior Caro

Нова сумка Dior Caro заполонила серця всіх інфлюенсерок та стала мрією кожної дівчини. Новий аксесуар був створений спеціально для круїзної колекції Будинку, показаної в рідній для креативного директора Марії Грації Кюрі Італії. Прикрашає сумку знаменитий знаковий декоративний рядок cannage.

Для створення такого рядка лише на одній сумці роблять 18 тисяч стібків. Оздоблена модель делікатною застібкою у формі культового лого CD.

Сумка Dior Caro доступна у двох розмірах та в класичній колірній гамі – чорному, сірому, бежевому і кольорі слонової кістки, а також в декількох більш сміливих відтінках – червоному, небесно-блакитному, м'ятному і рожевому.

Versace La Medusa

На початку року бренд Versace представив нову модель сумки La Medusa з нової весняно-літньої колекції. Креативний директор Донателла Версаче представила сумки в різноманітній палітрі відтінків – від класичних білого і чорного до насиченого рожевого і блакитного.

Сумка зроблена з м'якої шкіри, а заключними штрихами є масивний золотистий ланцюжок і фірмове зображення Медузи на аксесуарі. Коштує сумка іменитого італійського бренду 45 тисяч гривень.

Valentino Garavani Roman Stud

Італійський бренд Valentino представив нову модель сумки, яка називається Roman Stud. Головною ознакою сумки стали заклепки, які збільшилися в розмірах. Інстаграм-трендсеттерам одразу припала до душі така модель, тож вони почали всіляко демонструвати її прихильникам.

Інфлюенсери залюбки продемонстрували на своїх сторінках в інстаграмі нову модель сумки Roman Stud, яка коштує 98 тисяч гривень.

Bottega Veneta The Mini Jodie

Одна з культових моделей бренду Bottega Veneta сумка The Mini Jodie є в кожної модниці. Зірки інстаграму вигулюють цю сумку досить часто, адже вона красива, компактна і дуже стильна. Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie була названа в честь акторки Джоді Фостер. Оновлену версію представили у зменшеному варіанті в порівнянні з об’ємною сумкою хобо Bottega Veneta

Завдяки зіркам стрітстайлу сумка The Mini Jodie стала it-bag минулого сезону і не здає своїй позицій досі. Знаменитості продовжують її досі носити з ще більшим розмахом.