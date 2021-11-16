Тепла куртка взимку – це не лише актуальний, але й необхідний елемент жіночого гардероба. Модні жіночі пуховики відображають усю різноманітність стилів та сучасних тенденцій, дозволяючи створювати трендові образи в холодну пору року.

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Вкорочені

Попри те, що такі пуховики не є надто практичними, вони не перестають користуватися популярністю у модниць. Короткі куртки виглядають дуже стильно у поєднанні з трендовими чоботами у стилі Valentino.

Модниця Тіффані Хсу показала гарний приклад, як куртку можна поєднувати під колір шортів чи будь-якого іншого елементу гардероба. Заради стильного експерименту, обирайте штани під колір пуховика.



Модні пуховики на зиму 2021/2022 / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Стьобані

Стьобані речі взимку не втрачатимуть своєї популярності. Такі моделі дуже функціональні та практичні в носінні. Вони зможуть доповнити аутфіт з чоботами на низькому ходу та на підборах.



Модні пуховики на зиму 2021/2022 / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Яскраві

З осінніх пальт тренд на яскраві речі плавно перекочував на зимові пуховики. Дизайнери представили моделі найнеймовірніших кольорів: від соковитого помаранчевого до електрика.



Модні пуховики на зиму 2021/2022 / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Оверсайз

Речі розміру оверсайз продовжують утримувати лідерські позиції. Під такий пуховик можна створити теплий багатошаровий образ, який не дозволить вам змерзнути в холодну пору року.



Модні пуховики на зиму 2021/2022 / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Без рукавів

Цього сезону дизайнери ввели в моду нетипову модель — пуховик без рукавів, схожий на жилетку. Такий варіант є не найкращим захистом від холоду, втім дозволить розбавити образом, комбінуючи пуховик з речами одного відтінку, як це робить британка Алісія Родді.



Модні пуховики на зиму 2021/2022 / Фото з інстаграму інфлюенсерки