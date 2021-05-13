Дизайнери представили акцентні принти, які вже активно почали додавати у свої образи знаменитості. Серед найпопулярніших – квітковий принт, видозміна принту тай-дай – абстракція, смужки, горошок та морський мотив.

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Стилісти радять звернути увагу саме на ці принти, які додадуть нотку яскравості до будь-якого вашого літнього образу.

Квітковий

Для весняно-літнього сезону дизайнери представили величезну різноманітність квіткових принтів, які складаються з дрібних квітів, польових, реалістичних великих та незвичних тропічних рослин. Квітковий принт завжди влітку виглядає доречно та стильно.

Морський

При створенні колекції океан став джерелом натхнення для багатьох дизайнерів. Принти із зображенням морських зірок, черепашок, коралів, перлин та риб влітку будуть на піку популярності.

Абстракція

Дизайнери досить часто черпають натхнення з картин знаменитих художників. Особливою популярністю користуються принти, натхненні напрямком абстракціонізму. У літніх колекціях одяг з незвичайними абстракціями з’явився на багатьох світових подіумах.

Смужки

Вертикальні, горизонтальні та косі смужки вириваються в лідери літніх принтів. Звертайте увагу на одяг з широкими чи вузькими прямими смужками, або ж на асиметричні та хаотичні лінії. Стилісти зазначають, що вертикальні смужки подовжують фігуру та роблять її стрункішою.

Polka dot

Принт в горошок – вічна класика, яка завжди триматиметься на модному п’єдесталі. Романтичний горошок давно прикрашає блузи, спідниці та сукні модниць. У цьому році дизайнери вирішили залишатися вірними класиці і представили цей принт в традиційній чорно-білої версії.