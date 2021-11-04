5 модних аксесуарів для холодної пори року, які вам сподобаються: фото

З приходом справжнього сезонного холоду нам хочеться якомога більше вкутати себе в теплі речі. Одягатися в осінньо-зимовий сезон можна стильно, якщо вдало підібрати аксесуари.

Осінь – ідеальний час для затишних тканин та цікавих аксесуарів, які додадуть образу завершеності.

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Питання з аксесуарами для вулиці завжди залишається актуальним, тому для холодної пори року радимо зробити ставку на трендові елементи гардероба, які залучають до своїх аутфітів зірки стрітстайлу.

Аксесуари не лише додатково захищають від холоду, але й додають аутфіту стильного акценту.

Плюшева сумка

В мережі дедалі більше популярності набирають плюшеві сумки. І якщо інфлюенсери обирають цікаві грайливі варіанти, то бренд Louis Vuitton вже випустив цілу колекцію таких виробів, тому уважніше придивляйтеся до пухнастих аксесуарів.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Шарф

Шарф – незамінний помічник в холодну пору. Він чудово доповнює куртки, пуховики, дублянки та пальта. Можете обирати класичні однотонні варіанти, об’ємні різнокольорові або стильні стьобані моделі, які обирає британка Алісія Родді.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Панама

Панама не лише влітку не сходить з модних радарів, але й восени та взимку займає чільні позиції. Зараз можете обирати тканинні панами, а от взимку робіть ставку на вироби з овчини, які зможуть вас зігріти.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Шапка

Доповнюйте свої образи шапками біні, які вдало поєднуються з пуховиками та куртками. Цікаві моделі знайдете в будь-якому мас-маркеті.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Рукавиці

У листопаді можете використовувати рукавиці з екошкіри, а от коли похолоднішає більше – вироби з шерсті або трикотажу.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму