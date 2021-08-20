Сумки, які завжди будуть актуальними – найкраща модна інвестиція, адже їхня цінність з роками не зменшується, а навпаки, лише збільшується.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Значна частина культових аксесуарів названа в честь відомих людей. До прикладу, люксовий Будинок моди Hermes випустив всесвітньо впізнавані Kelly Bag для принцеси Грейс Келлі, а Birkin Bag для британської актриси і співачки Джейн Біркін. Жіноча сумочка від Christian Dior яка спочатку називалася Chouchou, надалі отримала назву на честь принцеси Уельської Діани.

Chanel Classic 11.12

Ця модель сумки вважається найзнаменитішою у світі. У 1929 році Коко Шанель створила першу версію, яка отримала назву 2.55. Карл Лагерфельд для своєї дебютної колекції Chanel переосмислив сумку. До оновленої моделі дизайнер додав шкіряні стрічки, вплетені в ланцюжок ремінця та застібку у вигляді логотипу модного будинку.



Культові моделі сумок / L'officiel

Hermes Birkin Bag

Одного разу в літаку, який летів з Парижа в Лондон у 1983 році зустрілися акторка Джейн Біркін та глава модного Будинку Hermes Жан-Луї Дюма. Між ними двома зав’язалася розмова, під час якої Джейн розповіла дизайнеру, що ніяк не може знайти сумку, в яку можна б було помістити багато речей.

Дюма вирішив втілити у життя мрію акторки, тож створив для неї шкіряну сумку. На листку Біркін намалювала ескіз сумки, яку Жан-Луї Дюма назвав на її честь. Коштує сумка Birkin Bag надзвичайно дорого. Її стартова ціна розпочинається від 240 тисяч гривень.



Культові моделі сумок / L'officiel

Lady Dior

Lady – найвпізнаваніша сумка Dior після популярної сумки-сідла. У 1994 році Джанфранко Ферре представив світу квадратну стьобану сумку, яку одразу собі запримітила принцеса Діана. Знаменитість придбала вироби всіх кольорів та активно доповнювала ними свої образи під час світських виходів.

У 1996 році дизайнери прийняли рішення перейменувати сумку з назви Chouchou у Lady Dior. З початку створення цієї сумки минуло 27 років, а виріб досі залишається актуальним.



Культові моделі сумок / L'officiel

Fendi Baguette

У 90-х роках Сільвія Вентуріні Фенді придумала сумку-багет, яка справила на всіх колосальне враження. Тоді всі дівчата носили сумки з пір’ями, стразами та яскравими принтами, тому нова модель особливо всіх зацікавила.

Ажіотажу такій сумці додав серіал "Секс у великому місті", героїні яких з’являлися на екранах з Fendi Baguette. Мінімалістична сумка багет стане вигідним придбанням, оскільки класика ніколи не виходить з моди.



Культові моделі сумок / L'officiel

Bottega Veneta The Pouch

Після того, як Даніел Лі став креативним директором Bottega Veneta, бренд отримав ковток свіжого повітря. Тепер сумки італійського бренду носять всі світові фешіоністи.

Bottega Veneta The Pouch випустили в сезоні весна-літо 2019. Це сумка-клатч "оверсайз" із м’якими складками з телячої шкіри та міцною внутрішньою рамою, що допомагає аксесуару зберігати свою форму. За доволі короткий період сумка стала культовим аксесуаром всіх стрітстайл зірок.



Культові моделі сумок / L'officiel