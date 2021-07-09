5 головних сумок літа, які носять всі інфлюенсери

Влітку дівчата обирають практичні та ефектні аксесуари яскравих кольорів та незвичних форм. Здебільшого прихильниці класики обирають сумки-багети від By Far, а любителі вечірок довершують свої образи нейлоновою сумкою Prada. У гардеробі кожної дівчини є мінімалістична сумка від Bottega Veneta та вже з’являється місце для мініверсій від Dior.

Сумка – улюблений жіночий аксесуар, оскільки не тільки доповнює образ, але й слугує практичним та необхідним елементом гардероба. Кожна модниця має свою колекцію сумок, яка допомагає їй освіжити будь-який образ.

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Цього літа трендові сумки пропонують розбавити класичні варіанти дуже яскравими та стильними моделями сумок. Наймодніші аксесуари сезону весна – літо 2021 відрізняються оригінальним дизайном та впізнаваністю бренду. Матеріал, форма та колір дозволяють обрати унікальну модель сумки на будь-який смак.

Трендові сумки літа 2021 складаються з різноманітних варіантів, не схожими один на одного ні розміром, ні формою, ні кольором.

By Far

Універсальні та лаконічні сумки By Far обожнюють Ірина Шейк, Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Ельза Госк та багато інших знаменитостей. Вони чудово доповнюють образ, адже в них поміщається все найнеобхідніше: телефон, ключі, кредитна картка, маска, антисептик та губна помада.

Форма сумок "м’який багет" переплітаються з естетикою 2000-х та теперішньою модою на такі форми. Палітра кольорів – на будь-який смак (від класичних кольорів до рожевого, голубого, лаймового, оранжевого та жовтого). Обрати лише одну модель цього бренду дуже складно, тож судячи зі світлин, знаменитості просто розкуповують всі нові моделі, які поступають в продаж.

Bottega Veneta сумка The Mini Jodie

Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie міцно затрималася у трендах від початку весни і вміло перекочувала в літній період. Інфлюенсери не поспішають прощаватися з нею, а навпаки, ще більше вигулюють моделі різних кольорів в парі зі своїми аутфітами.

Сумка була названа в честь акторки Джоді Фостер. Оновлену версію представили у зменшеному варіанті в порівнянні з об’ємною сумкою хобо Bottega Veneta, після чого вона вмить завоювала популярність.

Найчастіше модель білого і зеленого кольору обирає Ельза Госк, німкеня Леоні Ганне прогулюється з сумкою коралового кольору.

Prada

Мінімалістична сумка чорного чи білого кольору з логотипом італійського будинку моди у вигляді трикутника – універсальна та класична прикраса до будь-якого образу. Нейлонова сумка – точна копія моделі 2000-го року з мінімалістичною естетикою кінця 90-х.

Найпопулярнішою стала класична чорна модель, однак моделі блакитного, цукерково-рожевого і морквяно-червоного відтінку виглядають ще ефектніше.

Цю сумку вже встигли полюбити закордонні fashion-діви Софія Коельо, Емілі Сіндлев, українська співачка NK та блогерка Аліна Френдій.

Mini Dior

Французький модний будинок Dior представив зменшені копії культових моделей. Креативна директорка бренду Марія Грація Кюрі випустила у світ крихітні сумки.

Нова модель культової сумки Saddle увійшла в колекцію Micro. Покупці можуть вибрати сумку в трьох колірних гамах: Cloud Blue, Rose des Vents і Black.

Мікроверсії сумок також з’явилися у вигляді культових моделей Lady, Caro і 30 Montaigne. Ці сумки креативна директорка представила в яскравих відтінках Queen Mint, Poppy Red, Vert Tundra і яскраво-бірюзовому.

Valentino Roman Stud

Італійський бренд Valentino представив нову модель сумки, яка називається Roman Stud. Головною ознакою сумки стали заклепки, які збільшилися в розмірах. Інстаграм-трендсеттерам одразу припала до душі така модель, тож вони почали всіляко демонструвати її прихильникам.

Інфлюенсери залюбки продемонстрували на своїх сторінках в інстаграмі нову модель сумки Roman Stud, яка коштує 98 тисяч гривень.