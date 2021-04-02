Вам варто про них знати: 5 екологічних українських брендів, які дбають про навколишній світ

Джерело:Elle
У сучасному світі ви могли неодноразово чути вислів fast fashion, тобто швидка мода. Асортимент в магазинах оновлюється постійно, а це означає, що виробництво одягу – одна з "найбрудніших" сфер промисловості. Щоб залишити природу чистою та здоровою, багато українських брендів намагаються бути більш екологічними. Про 5 з них розповідаємо у матеріалі про українських виробників.
За підрахунками фахівців, приблизно 60% одягу та взуття потрапляють на смітник усього через рік після купівлі. Саме тому свідоме споживання стало одним з головних макротрендів.
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Українські дизайнери не стоять осторонь, використовуючи eco-friendly методи виробництва, до яких належить ресайклінг (використання вторинної сировини) та апсайклінг (повторне використання речей зі зміною їх функціоналу.
Бренд заснували Антон та Ксенія Шнайдер у 2011 році. Сьогодні цей бренд знають в усьому світі. Джинси та інші речі із деніму залюбки носять такі світові селебрітіс, як Белла і Джіджі Хадад, Дуа Ліпа. У Ksenia Schnaider шиють одяг зі спортивних костюмів, екологічних тканин та деніму.
Авоськи стали популярними кілька років тому і досі не втрачають своєї популярності. Бавовняні сумки цього українського бренду витримують до 16 кілограмів. Екопредставники радять у таких авоськах носити свіжі овочі та фрукти, оскільки пакет негативно впливає на навколишнє середовище. Окрім того, такі сумки стануть чудовим аутфітом до вашого весняного образу.
Цей бренд практикує ресайклінг. Його засновники виготовляють значки та сережки зі старих CD-дисків. Таким чином, дизайнери дають друге життя пластику. 10% з прибутку бренд інвестує в організацію прибирань лісів, озер і річок. Також Re-beau веде переговори з українськими ритейлерами, щоб створювати з ними спільні колекції прикрас з пластику.
Паперові сумки бренду вважаються не лише екологічними, а й веганськими. Вони відповідають усім стандартам стійкого виробництва. Матеріал для виготовлення аксесуарів – веганський папір, який можна мити, прати і переробляти. Бренд представляє шопери різних розмірів, сумки для ланчів та інші модні аксесуари.
Одяг виготовлений із коноплі, опинився на піку актуальності у світі лише зараз, хоча в Україні полотно із цієї рослини виготовляли з давніх-давен. Зараз із коноплі роблять сумки, скатертини, пледи, матраци, постільну білизну й одяг.
Український бренд Devohome відомий своїми екошубами з конопляного хутра. Тут у них можна придбати жакети та кеди із цієї рослини. Конопляне волокно гіпоалергенне і набагато краще всмоктує вологу, ніж бавовна.