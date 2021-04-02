Вам варто про них знати: 5 екологічних українських брендів, які дбають про навколишній світ

У сучасному світі ви могли неодноразово чути вислів fast fashion, тобто швидка мода. Асортимент в магазинах оновлюється постійно, а це означає, що виробництво одягу – одна з "найбрудніших" сфер промисловості. Щоб залишити природу чистою та здоровою, багато українських брендів намагаються бути більш екологічними. Про 5 з них розповідаємо у матеріалі про українських виробників.

За підрахунками фахівців, приблизно 60% одягу та взуття потрапляють на смітник усього через рік після купівлі. Саме тому свідоме споживання стало одним з головних макротрендів.

Дивіться також Люксові бренди Balenciaga і Alexander McQueen відмовилися від натурального хутра

Українські дизайнери не стоять осторонь, використовуючи eco-friendly методи виробництва, до яких належить ресайклінг (використання вторинної сировини) та апсайклінг (повторне використання речей зі зміною їх функціоналу.

5 українських екобрендів, на які варто звернути увагу

Ksenia Schnaider

Бренд заснували Антон та Ксенія Шнайдер у 2011 році. Сьогодні цей бренд знають в усьому світі. Джинси та інші речі із деніму залюбки носять такі світові селебрітіс, як Белла і Джіджі Хадад, Дуа Ліпа. У Ksenia Schnaider шиють одяг зі спортивних костюмів, екологічних тканин та деніму.

Avoska

Авоськи стали популярними кілька років тому і досі не втрачають своєї популярності. Бавовняні сумки цього українського бренду витримують до 16 кілограмів. Екопредставники радять у таких авоськах носити свіжі овочі та фрукти, оскільки пакет негативно впливає на навколишнє середовище. Окрім того, такі сумки стануть чудовим аутфітом до вашого весняного образу.

Re-beau

Цей бренд практикує ресайклінг. Його засновники виготовляють значки та сережки зі старих CD-дисків. Таким чином, дизайнери дають друге життя пластику. 10% з прибутку бренд інвестує в організацію прибирань лісів, озер і річок. Також Re-beau веде переговори з українськими ритейлерами, щоб створювати з ними спільні колекції прикрас з пластику.

Raw Flaw

Паперові сумки бренду вважаються не лише екологічними, а й веганськими. Вони відповідають усім стандартам стійкого виробництва. Матеріал для виготовлення аксесуарів – веганський папір, який можна мити, прати і переробляти. Бренд представляє шопери різних розмірів, сумки для ланчів та інші модні аксесуари.

Devohome

Одяг виготовлений із коноплі, опинився на піку актуальності у світі лише зараз, хоча в Україні полотно із цієї рослини виготовляли з давніх-давен. Зараз із коноплі роблять сумки, скатертини, пледи, матраци, постільну білизну й одяг.

Український бренд Devohome відомий своїми екошубами з конопляного хутра. Тут у них можна придбати жакети та кеди із цієї рослини. Конопляне волокно гіпоалергенне і набагато краще всмоктує вологу, ніж бавовна.