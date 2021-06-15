Стилісти зазначають, що для створення бездоганного образу, на полицях наших шаф повинні бути декілька дорогих та якісних речей.

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Додавши ці елементи гардеробу до своїх речей, ви завжди будете мати стильний та охайний вигляд.

Сумка

Придбайте одну дорогу та якісну сумку з якою ви зможете відправитися в офіс, на побачення чи прогулянку. Сумка – один з тих аксесуарів, які привертають на себе увагу, тож вона повинна бути хорошої якості з нетривкого матеріалу, яка послужить вам кілька років.

Взуття

Взуття – це друга не менш важлива складова образу після сумки. Взуття є вагомим елементом стильного гардероба не лише з естетичних міркувань, адже якісні туфлі чи кросівки – це ще й внесок у своє здоров’я.

Базові джинси

Джинси ніколи не виходять з моди, тому краще один раз інвестувати в якісну модель, яка буде вам служити кілька років. Замість того, щоб купувати кожного сезону нові джинси в мас-маркеті, придбайте дорогий виріб, який навіть з часом не втрачатиме свого вигляду.

Сонцезахисні окуляри

Покупка якісних сонцезахисних окулярів з хорошими лінзами – це перш за все турбота про свої очі. Якісні сонцезахисні окуляри не дозволяють "підставляти" зіницю, сітківку та кришталик небезпечному потоку ультрафіолетового випромінювання.

Годинник

Мода на годинники не вийде ніколи, тож купуючи аксесуар іменитого бренду, можете бути впевнені в тому, що річ прослужить вам надовго. Головна функція годинників – відображення поточного часу – залишається актуальною навіть в період гаджетів. Люблять годинник не тільки за це. Перш за все, це стильний аксесуар, який доповнює образ і додає статусу.