Стилісти зазначають, що для створення бездоганного образу, на полицях наших шаф повинні бути декілька дорогих та якісних речей.
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Додавши ці елементи гардеробу до своїх речей, ви завжди будете мати стильний та охайний вигляд.
- Сумка
Придбайте одну дорогу та якісну сумку з якою ви зможете відправитися в офіс, на побачення чи прогулянку. Сумка – один з тих аксесуарів, які привертають на себе увагу, тож вона повинна бути хорошої якості з нетривкого матеріалу, яка послужить вам кілька років.
- Взуття
Взуття – це друга не менш важлива складова образу після сумки. Взуття є вагомим елементом стильного гардероба не лише з естетичних міркувань, адже якісні туфлі чи кросівки – це ще й внесок у своє здоров’я.
- Базові джинси
Джинси ніколи не виходять з моди, тому краще один раз інвестувати в якісну модель, яка буде вам служити кілька років. Замість того, щоб купувати кожного сезону нові джинси в мас-маркеті, придбайте дорогий виріб, який навіть з часом не втрачатиме свого вигляду.
- Сонцезахисні окуляри
Покупка якісних сонцезахисних окулярів з хорошими лінзами – це перш за все турбота про свої очі. Якісні сонцезахисні окуляри не дозволяють "підставляти" зіницю, сітківку та кришталик небезпечному потоку ультрафіолетового випромінювання.
- Годинник
Мода на годинники не вийде ніколи, тож купуючи аксесуар іменитого бренду, можете бути впевнені в тому, що річ прослужить вам надовго. Головна функція годинників – відображення поточного часу – залишається актуальною навіть в період гаджетів. Люблять годинник не тільки за це. Перш за все, це стильний аксесуар, який доповнює образ і додає статусу.