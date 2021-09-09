40-річна Алессандра Амбросіо дефілювала на показі в сукні з розрізами на тілі: ефектні кадри

Алесcандра Амбросіо завжди тішить своїх прихильників кадрами з відпочинку у купальниках, втім цього разу вона поділилася світлинами з Тижня моди у Нью-Йорку. Відома супермодель дефілювала на показі бразильського бренду у неймовірних нарядах.

Бразилійська супермодель здобула найбільшу популярність в період, коли стала "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret. Високий зріст, бездоганна фігура та врода забезпечили Алессандрі любов мільйонів людей з цілого світу та велику затребуваність у світі моди.

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Вона з’являлася на сторінках та обкладинках глянців Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle та співпрацювала з найвідомішими марками. Красуня брала участь в модних показів таких брендів, як Kenzo, Christian Dior, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Vivienne Westwood, Oscar de la Renta і багатьох інших.

Тепер 40-річну модель запросив на показ у бразилійський бренд PatBO. У Нью-Йорку зараз триває традиційний Тиждень моди, на якому дизайнери показують свої вироби, що будуть популярними у весняно-літній сезон 2022 року.

Образ Алессандри Амбросіо

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Супермодель слідкує за своїм зовнішнім виглядом харчуючись виключно здоровою їжею та регулярно відвідує спортзал. Мама двох дітей може похизуватися розкішною талією та підтягнутим тілом. Вона продемонструвала на подіумі два стильних образи – сукню та костюм.

Знаменитість відкрила показ у білосніжному костюмі, що складався з топу та штанів на високій посадці. Вони були оздоблені корсетною вставкою.



Алессандра Амбросіо на показі PatBO / Фото з інстаграм моделі

Закривати модний показ Алессандра Амбросіо вийшла у темно-синій довгій сукні на довгий рукав. Дизайнери не хочуть прощатися в новому сезоні з сукнями, що оздоблені розрізами, тож показують нові варіанти, які всі будуть носити з настанням тепла вже через пів року.

Манекенниця приміряла виріб з глибоким розрізом в зоні декольте. Дизайнерка також вирішила зробити розрізи на стегнах, втім їх прикривала тоненька сіточка. Рукава та спідниця у платті оздоблені з в’язаного матеріалу у принт ялинки.



Алессандра Амбросіо на показі PatBO / Фото з інстаграм моделі



Алессандра Амбросіо на показі PatBO / Фото з інстаграм моделі