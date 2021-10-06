40 дизайнерів об'єдналися, щоб створити модне шоу в знак пам’яті Альбера Ельбаза: чуттєві кадри

В останній день Тижня моди у Парижі відбулося шоу, участь в якому взяли 40 знаменитих дизайнерів. Показ Love Brings Love закрив Paris Fashion Week. До показу присвяченому дизайнерові Альберу Ельбазі долучилися відомі на увесь світ дизайнери Ніколя Жеск'єр, Марія Грація Кьюрі, П'єрпаоло Піччолі, Рік Оуенс і Демна Гвасалія.

Навесні, 25 квітня 2021 року, з життя пішов дизайнер Альбер Ельбаза. Причиною стало ускладнення після зараження корона вірусом. За час своєї кар’єри модельєр працював креативним директором Lanvin і Yves Saint Laurent, а також заснував бренд AZ Factory.

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Ідея показу запозичена у "Théâtre de la Mode" – паризької виставки 1945 року, яка під кінець Другої світової війни об'єднала понад шістдесят французьких кутюр'є під знаком творчості, престижу і солідарності.



"Зачарований цією надихаючою історією, Альбер довго мріяв про те, щоб зібрати свою велику фешн-сім'ю для такого нового і сучасного прочитання. У цьому році за допомогою всіх тих, хто любив його, AZ Factory виконає головну мрію Альбера", – зазначив бренд в релізі.



Для показу Love Brings Love об'єдналися 40 брендів

У колекцію увійшли ідеї та ескізи самого Альбера. Також кожен з дизайнерів представляв по одній речі, надихаючись попередніми роботами знаменитого модельєра.

Сара Бертон (Alexander McQueen) показала зухвале міні з улюбленими оборками Альбера. Тему об'ємних рюшів продовжили Кім Джонс (Fendi) з блискучим міні і Джорджіо Армані (Giorgio Armani) з м'ятним максі з сітки. Демна Гвасалія (Balenciaga) представив об'ємне рожеве плаття з гігантським бантом, а Донателла Версаче (Versace) - блискуче малинове міні. Олів'є Рустам (Balmain) зробив акцент на таку ж палітру і доповнив яскравою шубою і босоніжками кольору фуксії плаття із зображенням дизайнера. Принт-присвяту використовував і Дріс Ван Нотен (Dries Van Noten) на своєму червоному максі.

Показ відкрила модель Адут Акеч у чорній трикотажній сукні MyBody, а завершила шоу супермодель Амбер Валетта в образі Ельбаза.

Щоб побачити, які бренди створили вбрання, відкрийте інстаграм-допис та гортайте праворуч:

Вшанувати пам’ять дизайнера прийшли чимало його друзів, колег та моделей. На показ завітала перша леді Франції Бріжит Макрон, британська дизайнерка Вів’єн Вествуд, супермодель Наомі Кемпбелл, Тіна Кунакі, акторка Демі Мур з донькою та багато інших.



Зіркова гостя Вів'єнт Вествуд / Фото з інстаграму



Зіркова гостя Демі Мур зі своєю донькою / Фото з інстаграму



Дизайнер Рік Оуенс з супермоделлю Наомі Кемпбелл / Фото з інстаграму



Дизайнер Рік Оуенс зі своєю дружиною / Фото з інстаграму