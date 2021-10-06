Навесні, 25 квітня 2021 року, з життя пішов дизайнер Альбер Ельбаза. Причиною стало ускладнення після зараження корона вірусом. За час своєї кар’єри модельєр працював креативним директором Lanvin і Yves Saint Laurent, а також заснував бренд AZ Factory.

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Ідея показу запозичена у "Théâtre de la Mode" – паризької виставки 1945 року, яка під кінець Другої світової війни об'єднала понад шістдесят французьких кутюр'є під знаком творчості, престижу і солідарності.



"Зачарований цією надихаючою історією, Альбер довго мріяв про те, щоб зібрати свою велику фешн-сім'ю для такого нового і сучасного прочитання. У цьому році за допомогою всіх тих, хто любив його, AZ Factory виконає головну мрію Альбера", – зазначив бренд в релізі.



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У колекцію увійшли ідеї та ескізи самого Альбера. Також кожен з дизайнерів представляв по одній речі, надихаючись попередніми роботами знаменитого модельєра.

Сара Бертон (Alexander McQueen) показала зухвале міні з улюбленими оборками Альбера. Тему об'ємних рюшів продовжили Кім Джонс (Fendi) з блискучим міні і Джорджіо Армані (Giorgio Armani) з м'ятним максі з сітки. Демна Гвасалія (Balenciaga) представив об'ємне рожеве плаття з гігантським бантом, а Донателла Версаче (Versace) - блискуче малинове міні. Олів'є Рустам (Balmain) зробив акцент на таку ж палітру і доповнив яскравою шубою і босоніжками кольору фуксії плаття із зображенням дизайнера. Принт-присвяту використовував і Дріс Ван Нотен (Dries Van Noten) на своєму червоному максі.

Показ відкрила модель Адут Акеч у чорній трикотажній сукні MyBody, а завершила шоу супермодель Амбер Валетта в образі Ельбаза.

Щоб побачити, які бренди створили вбрання, відкрийте інстаграм-допис та гортайте праворуч:

Вшанувати пам’ять дизайнера прийшли чимало його друзів, колег та моделей. На показ завітала перша леді Франції Бріжит Макрон, британська дизайнерка Вів’єн Вествуд, супермодель Наомі Кемпбелл, Тіна Кунакі, акторка Демі Мур з донькою та багато інших.



Зіркова гостя Вів'єнт Вествуд / Фото з інстаграму



Зіркова гостя Демі Мур зі своєю донькою / Фото з інстаграму



Дизайнер Рік Оуенс з супермоделлю Наомі Кемпбелл / Фото з інстаграму



Дизайнер Рік Оуенс зі своєю дружиною / Фото з інстаграму