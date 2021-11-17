4 сумки, які залишаться модними незалежно від сезону і трендів: фото улюблених аксесуарів зірок

Культові сумки Birkin від Hermès або Boy від Сhanel є на полицях всіх модних інфлюенсерів. Вони навряд чи втратять статус модних аксесуарів навіть через 20 років. Втім кожного сезону зірки стрітстайлу доповнюють свої образи it-bags, які також надовго затримуються, не виходять з моди, і вважаються стильними незалежно від сезону.

Сумка – найулюбленіший аксесуар дівчат. Кожна модниця має чималу колекцію на всі випадки життя та до всіх можливих образів. Однак серед всього різноманіття трендових моделей, які вже набирають популярності цього сезону, трендсеттерки ще продовжують обирати базові сумки від популярних брендів.

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До прикладу, британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі досі довершує свої аутфіти сумками різних відтінків The Jodie від Bottega Veneta, а шведська манекенниця Ельза Госк має у своєму арсеналі кілька сумок Bottega Veneta The Cassette, які вдало доповнюють її трендові образи.

The Jodie від Bottega Veneta

Колишній креативний директор бренду Bottega Veneta, який нещодавно покинув пост добре знався на аксесуарах. Він створив безліч сумок, які інфлюенсери просто масово скуповували. Одна з найбільш популярних, Jodie, названа на честь Джоді Фостер. Акторка прикривалася від об'єктивів папараці сумкою бренду моделі Hobo. Лі надихнувся знімком і створив свою версію класичної моделі, доповнивши її вузликом на ручці.



Модні сумки, які не втрачають популярності кілька сезонів / Фото з Pinterest

Dior Saddle Bag

Марія Грація К'юрі звернулася до спадщини періоду Джона Гальяно в Dior і відшукала там ту саму культову сумку-сідло, яку кутюр'є представив світу на зорі 2000-х. Тоді ця модель швидко перетворилася на предмет фетишу, у чому неабияку роль зіграв епізод "Сексу у великому місті", в якому Керрі Бредшоу ховала у сумку цигарки.

Модель вийшла в десятках варіацій. Креативна директорка випустила сумку то в квіткових вишивках, то вкритою монограмою будинку Dior.



Модні сумки, які не втрачають популярності кілька сезонів / Фото з Bagsnob

Prada The Re-edition

Аналогові моделі цієї сумки Міучча Прада створила на початку 2000-х. У 2019 році вона вирішила повторити трюк, випустивши модель із нейлону, створеного шляхом переробки рибальських сіток та старих килимів.

Міуччі вдалося занести нейлон у статус розкішного матеріалу та зробити міцність та зносостійкість надбанням люксу.



Модні сумки, які не втрачають популярності кілька сезонів / Фото з Pinterest

Bottega Veneta The Cassette

Плетена сумка з Bottega Veneta The Cassette – це класика, яка не виходить з трендів кілька сезонів. Переплетені смужки шкіри виглядають дуже ефектно, особливо, якщо шкіра глянцева. Прямокутна плетена була вперше представлена ​​в колекції Bottega Veneta Pre-Fall 2019. У наступній колекції Лі вдосконалив дизайн і представив її з дутого матеріалу як Padded Cassette. Саме у більш об'ємній версії сумка стала популярною.



Модні сумки, які не втрачають популярності кілька сезонів / Фото з блогу Alexandralapp