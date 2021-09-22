Сторінка Леоні Ганне в інстаграмі всіяна стильними аутфітами, які надихають 3-мільйонну аудиторію. Інфлюенсерка володіє бездоганною технікою колорблокінг, тож у її блозі часто зустрічаються образі, які поєднують у собі кілька кольорів.

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Білявка любить жакети, тож поєднує їх з усім – спідницями, шортами, штанами та джинсами. У її гардеробі знайдеться чимало костюмів, які вона приміряє з кросівками, лоферами чи чоботами на високих підборах.

Часто знаменитість показує у своєму інстаграмі наряди, які можна приміряти на прогулянку, втім святкові виходи вона теж не оминає стороною. На її сторінці можна знайти аутфіти в сукнях різних фасонів та кольорів, які вона грамотно поєднує з туфлями.

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Неймовірно стильні аутфіти, професійні позування, високий зріст, струнка фігура та чарівна посмішка – саме так виглядає німецька інфлюенсерка, яка зачаровує усіх своїм бездоганним смаком. Як одягнутися восени за прикладом найпопулярнішої it-girls – дивіться далі.

Сукня оверсайз + черевики

Білосніжну сукню розслабленого крою Леоні вирішила розбавити модними бежево-чорними черевиками від Bottega Veneta. Інфлюенсерка обрала сумку гірчичного кольору з масивними ланцюгами, які доповнювали золотисту вставку на сукні та її сережки. Такий аутфіт ідеально підійде для осіннього виходу в теплу погоду.



Осінні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Светр осерйсайз + шкіряний тренч

Подовжений светр у вигляді туніки розміру оверсайз лише набирає популярності. Знаменитості носять їх соло, довершуючи модними чоботами до колін на масивній платформі. Леоні приміряла біле взуття від бренду Valentino та довершила наряд шкіряним коричневим тренчем.

Варто зазначити, що тренчкот з екошкіри вже кілька сезонів не втрачає актуальності. Довершила образ блогерка бежевою сумкою, яку підібрала в тон до светра.



Осінні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Кросівки + кеди

Німкеня досить часто одягається в кежуальні аутфіти. У сонячну погоду вона одягає на прогулянку коричневу водолазку, кавові штани, молочну бейсболку і кросівки та завершує увесь ансамбль м’ятним тренчем і сумкою такого ж кольору.

Жодна осінь не обходиться без затишних тренчкотів, тож якщо ви давно планували відійти від класики – обирайте модель у ніжному м’ятному відтінку, яка освіжить ваш образ та зробить по-особливому красивим.



Осінні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Пастельний костюм + неонові чоботи

Леоні Ганне показує нам найстильнішу модель костюма пастельного відтінку з подовженим жакетом і шортами на високій посадці. Інфлюенсерка поєднала його з салатовими чоботами неонового відтінку та м’ятною мінімалістичною сумкою.

Повторити такий образ дуже просто, втім якщо ви не насмілитеся одягнути такі яскраві чоботи, то взуття класичного чорного кольору прекрасно доповнить аутфіт.



Осінні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки