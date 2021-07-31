3 пари взуття з серіалу "Пліткарка", які будуть в тренді цієї осені: фото

Вже у неділю, 1 серпня, настає останній місяць літа, тож помалу можна задумуватися над складанням осіннього гардероба. Якщо вас цікавить, яке взуття буде в тренді восени – придивіться уважніше до вподобань головних героїнь молодіжного серіалу "Пліткарка".

У середині липня на HBO Max відбулася довгоочікувана прем’єра нової "Пліткарки". Через 8 років після прем’єри оригінального шоу в серіалі з’явилися нові сучасні герої, які не схожі ні на Серену ван дер Вудсен, ні на Блер Уолдорф, втім вони так само захоплюються модою та задають тренди.

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Пошукова платформа Stylight проаналізувала останні модні запити мільйонів користувачів після виходу серіалу і виокремила головні тренди прийдешнього сезону. До списку потрапило взуття, що межує між елементами спортивного стилю й естетикою преппі.

Трендове взуття осені 2021

Туфлі-лодочки Salomé

Туфлі Salome знову повертаються в моду. Вони являють собою модель із загостреним носком, прикрашену перпендикулярними ремінцями, які підтримують підйом. Модель такого взуття схожа до елегантних туфель у стилі Мері Джейн.

Восени школярки чи студентки можуть довершувати такими туфлями класичну комбінацію з білої сорочки та чорної спідниці.



Взуттєві тренди осені 2021 / Vogue

Білі кросівки

У першій серії серіалу особлива увага була прикута саме до цих кросівок. Незалежно від пори року, вони ніколи не виходять з моди, але восени трендовим стане саме таке взуття

Робіть ставку в новому сезоні на мінімалістичну модель білого кольору. Підвищити модний градус допоможуть кросівки, як у героїні "Пліткарки" або Adidas Superstar, які досі не виходять з моди.



Взуттєві тренди осені 2021 / Vogue

Ботфорти

Модні бренди зазначають, що римейк серіалу "Пліткарка" задає тренди прийдешньому сезону. Цієї осені ботфорти знову повернуться на вершину списку найбажаніших покупок. Вибирайте пари на високих підборах, щоб додати кілька сантиметрів зросту.

Стильне взуття поєднуйте з сорочкою, жилеткою та чорною дублянкою, як це зробила головна героїня серіалу.



Взуттєві тренди осені 2021 / Vogue