3 пари модних джинсів, які підійдуть всім: як виглядають найкращі моделі

Джинси – універсальний елемент гардероба. Ми ніколи з ними не прощаємося, незалежно від сезону. Денімові вироби – це класика, яка має бути в кожної дівчини, втім з плином часу одні моделі застарівають, а інші – стають трендовими. Стилісти виокремили 3 модні пари джинсів, які підійдуть всім.

У цьому сезоні варто зробити ставку на вільні моделі, оскільки скінні активно здають позиції. Головний референс - мода 90-х, з об'ємними і щільними джинсами, які ніби запозичені з гардероба бойфренда.

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Широкі джинси

Така модель джинсів візуально подовжує ноги. Якщо хочете виглядати вищими, носіть їх з чобітьми на підборах, чоботами на платформі або з масивними кросівками.



3 пари джинсів, які підходять всім / Elle

Довгі прямі джинси

Прямі джинси - вічна класика. Ви можете їх стильно поєднувати з тренчами і пальтами, одягаючи під низ затишні светри розміру оверсайз або жакети маскулінного крою.



3 пари джинсів, які підходять всім / Elle

Джинси з розрізами по внутрішньому шву

Завдяки інфлюенсерам мода на джинси з розрізом по внутрішньому шву розпочалася ще навесні. Зараз цю модель знайти зовсім не складно. Такі джинси чудово поєднуються з кросівками та чоботами на підборах.



3 пари джинсів, які підходять всім / Elle