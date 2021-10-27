Ірина Шейк – одна з найуспішніших моделей у світі. 35-річна манекенниця досі дефілює на Тижнях моди найвідоміших брендів та знімається в рекламних кампаніях. Прихильники знаменитості знають, що Ірина Шейк обожнює верхній одяг.

Читайте також Олівія Палермо замилувала бездоганним кремовим образом для Elle Сroatia: стильне фото

У хроніках стрітстайлу можна знайти величезну кількість виходів моделі у Нью-Йорку від класичних пальт до курток, дублянок та шуб. Зірка особливо ретельно готується до осінньо-зимового сезону, тож поповнює свої гардероби найкращими виробами.

Любителька курток українського бренду Ienki Ienki цього раз постала перед об’єктивом камери у куртках з нової колекції британського преміального бренду Burberry.

Нещодавно у Парижі відбулася виставка Рікардо Тіші, тож Ірина Шейк прийшла підтримати друга в об’ємному чорному пуховику, а під зйомок рекламної кампанії показала не менш стильні вироби.

Фотосесія відбулася на пшеничному полі. Ірина Шейк позувала перед камерою із зачесаним волоссям в пучок та незвичним насиченим макіяжем в чорних тонах. Манекенниця приміряла бежевий total look, головною родзинкою якого стала подовжена куртка з капюшоном.



Актуальний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі

Також модель приміряла на собі куртку з фірмовою клітинкою. Її аутфіт доповнила бейсболка та сумка-тоут. Ірина обожнює кепки та куртки оверсайз, тож, ймовірно, в такому аутфіті знаменитість ще неодноразово прогуляється вулицями Нью-Йорка.



Актуальний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі

Бренд також не обійшов стороною тренд на одяг, що прошитий великими стібками. Креативний директор представив чорну класичну модель, яка довершить будь-який кежуальний чи спортивний образ.



Актуальний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі