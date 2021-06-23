На сторінках модниць в інстаграмі можна простежити переважання принта "шахівниця" – графічну альтернативу візерунку тай-дай. Втім дизайнери також представили ще 3 цікаві принти, які здатні освіжити ваш літній образ.

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Картатий принт picnic-ready

Такий візерунок в багатьох асоціюється з тонкими пледами для літніх пікніків. Принт може бути головним хітом літа, оскільки відсилає нас до предметів домашнього вжитку та затишних піжам.



Популярні принти літа / Vogue

Психоделічні принти

Яскраві принти в стилі Еміліо Пуччі мають всі шанси здобути популярність цього літа. Цікавий візерунок можна сміливо додавати до базового гардероба у нейтральних відтінках. У психоделічних принтах дизайнери представили мініспідниці, кюлоти, сарафани, укорочені шорти та купальники.



Популярні принти літа / Vogue

Принт аргайл

Культовий візерунок з ромбів з тонкою перехресною смужкою, який спочатку став популярний у Шотландії, а на початку XX століття й у всій Британії, після короткої перерви знову увійде в моду з новим розмахом. "Шкільний" принт вирішили додати у свої колекції знамениті бренди.

Для літньої вечірки обирайте пуловери, легінси й жилети, прикрашені блискучими кристалами.



Популярні принти літа / Vogue