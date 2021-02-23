Вдало одягнутися в чорний колір з голови до ніг – ознака високої майстерності. Цей базовий фундаментальний колір ніколи не виходить з моди, а лише впевнено підкорює подіуми світових столиць та знаменитих модниць. Усі знають, що total black look – це стильно, лаконічно і завжди доречно.

Чорний – один із найпопулярніших кольорів, який активно використовується для формування повсякденного та офісного стилю.

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Якщо любите носити чорний одяг, то візьміть до уваги декілька порад, як скласти не нудний total black look цієї весни. Стильний образ в чорному кольорі можна створити завдяки штанам чи джинсам, доповнюючи їх лонгслівами, водолазками та світшотами. Ідеально підійдуть для створення образу трендові черевики на масивній підошві, бейсболка, чорне пальто чи шкіряна куртка.

Які б елементи гардеробу ви не обрали в чорному кольорі, важливо їх доповнити сріблястими чи золотистими аксесуарами. Це може бути поясна сумка з ланцюжком, ремінь, чи пояс на талії. Аксесуари допоможуть зробити образ більш цікавішим та виразнішим.

Ще один важливий елемент для створення образу в чорному кольорі – фактура і матеріали. Ефектно виглядатимуть трендові штани з чорної шкіри або латексу, блузи з коміром та трикотажні сукні з відкритими спинами. Такі елементи заграють по-новому в стильних образах.

Стилісти пропонують не боятися чорних монохромних образів, адже вони роблять зовнішність виразнішою, а аутфіт дорогим та елегантним. Щоб надихнутися вдалими образами, візьміть на замітку аутфіти, які найчастіше одягають головні модниці світу.

27 образів total black look



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму



Стильні образи у чорному кольорі / Фото з інстаграму