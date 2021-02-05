Донька відомого колишнього подружжя французького актора Венсана Касселя та італійської акторки Моніки Беллучі знялася для обкладинки Elle. 16-річна Дева позувала для французького глянцю та вчергове вразила фанатів своєю схожістю з мамою.

За останні декілька місяців донька зіркових акторів вже вдруге постала на обкладинці модного французького глянцю. Востаннє дівчина дебютувала у глянці в жовтні 2020 року.

Цікаво Тіна Кунакі та Венсан Кассель з'явилися на обкладинці глянцю Madame Figaro: неймовірне фото

Досягненням своєї донечки, безумовно, пишається акторка Моніка Беллуччі. Акторка поділилася кадром у своєму інстаграмі.

"Ще одна прекрасна зйомка моєї Деви", – написала знаменитість.

Варто зазначити, що обкладинку глянцю Деви запостила у сторіс дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі. Ймовірно, донька від першого шлюбу перебуває у дружніх стосунках з новою дружиною батька.

Дева активно співпрацює з паризьким агентством Karin Models, з яким працює і сама Беллуччі.

На обкладинці глянцю Дева позує на камеру у жовтій водолазці, поверх якої одягнений светр з круглими вирізами. Образ доповнила чорна пишна спідниця. Аутфіт складений з нової колекції Prada під керівництвом Рафа Сімонса.

Дівчину в мережі ніжно називають музою італійської моди, адже марки брендів саме цієї країни Дева представляє найчастіше. Донька Моніки та Венсана є улюбленицею бренду Dolce & Gabbana.

Її перший світський вихід відбувся у червні 2019 року. Дівчина вже знялася в рекламі бренду, а на своїй першій обкладинці позувала саме в сукні Dolce & Gabbana.