Лялька Барбі: 16-річна донька Гайді Клум прикрасила обкладинку глянцю

16-річна Лені Клум підкорює модну індустрію. Дівчина прикрасила обкладинку ювілейного номера німецького глянцю Glamour.

Опинилася Лені Клум на обкладинці глянцю невипадково. 20 років тому її мати Гайді Клум стала першою моделлю, яка опинилася на обкладинці цього журналу.

Цікаво Демі Мур прикрасила обкладинку Vogue Italia: чарівний кадр

Фотографом квітневого номера став Крістіан Шуллер. Він є близьким другом Гайді Клум, тож модель рада, що саме він знімав першу сольну обкладинку її доньки.

"Дякую всім, хто зробив мою першу сольну обкладинку такою особливою. Для мене честь поділитися цим зі своєю мамою, яка була першою моделлю обкладинки Glamour Germany", – написала Лені в інстаграмі.

Гайді Клум також поділилася успіхами своєї доньки в особистому профілі. "Неймовірно пишаюся тобою", – зазначила модель.

На обкладинці глянцю Лені позує у вражаючій ніжно-фіолетовій сукні у квітковий принт з об’ємними рукавами. Волосся дівчини стилісти рівно уклали, а візажисти зробили легкий макіяж. Повіки намалювали світлими тінями, а губи – помадою коричневого кольору. Прихильники в мережі зазначили, що на кадрі Лені схожа на красиву ляльку Барбі.

В інтерв’ю виданню Лені розповіла, що під час зйомки зовсім не переживала. Поруч з нею була її мама, яка її підтримувала та допомагала.

"Ми завжди робимо нісенітниці, коли ми разом. Ми сміємось, танцюємо і просто гарно проводимо час. Навіть Крістіан танцював – атмосфера на знімальному майданчику була просто надзвичайно розслабленою, і це автоматично зняло мою тривогу", – зазначила юна модель.

У січні 16-річна Лені вперше вийшла на подіум в рамках Тижня моди в Берліні. Гайді Клум в інтерв'ю E! News поділилася враженнями: "Я бачила, як вона ходить на підборах по дому, але вперше побачила, як вона робить це професійно. Те почуття, коли раптово починаєш дивитися на свою дитину по-іншому і думаєш: "Вау, хто це?".

Вперше Лені дебютувала позуючи для випуску журналу Vogue Germany за січень/лютий 2021 року разом з матір'ю.