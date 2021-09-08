13 модних дівчат з Саудівської Аравії, які підкорюють інстаграм стильними образами

Саудівська Аравія – ісламська країна, в якій останнім часом стає дедалі більше послаблень для жінок. Прямої заборони на ходіння без хіджабу вже немає, а норми шаріату не зобов’язують жінок повністю прикривати обличчя. В інстаграмі тепер можна побачити чимало жінок, які відкрито демонструють свою красу.

Більшість жінок з Саудівської Аравії носять нікаби – головні убори, які повністю покривають голову і залишають лише проріз для очей. Також жінки досі одягають абаї – вбрання на довгий рукав чорного кольору, що повністю приховує форми жінки.

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Та попри це все, у Саудівській Аравії живуть жінки, які одягаються у сучасний одяг, що оголює частини тіла, співпрацюють з найвідомішими брендами та мають власний бізнес.

Модельєрка Тамара Альфадль створила власний бренд та підкорила свою 500-тисячну аудиторію трендовими і естетичними образами. У її інстаграмі ви знайдете ідеальний баланс між шиком і мінімалізмом.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Модна інфлюенсерка транслює прихильників лайфстайл-життя та ділиться стильними аутфітами. Вона є співзасновницею винахідливої ​​компанії з виставок та управління подіями Upbeat.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Підприємиця любить моду та показує у своєму інстаграмі останні новинки від люксових брендів. Її естетична стрічка присвячена моді та красі.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Маючи понад мільйон підписників в інстаграмі, Яра Альнамла здобула величезних послідовників завдяки любові до краси, моди та способу життя. Вона працювала з такими брендами, як включаючи Fendi, Rolls Royce & Fenty Beauty.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Дівчина отримала широку популярність в інстаграмі завдяки своїм бездоганним нарядам. Вона є засновницею інтернет-магазину концепцій 31store.sa.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Саудівська модельєрка та підприємиця має власний бренд моди. У своєму інстаграмі вона показує красиві образи від люксових брендів, а також демонструє власні вироби.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Модель з Саудівської Аравії приєдналася до моделей білизняного бренду Victoria's Secret. Вона досі продовжує співпрацю з міжнародними брендами краси у всьому світі та вже досягнула небачених успіхів.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Дівчина є однією з найвидатніших впливових осіб у соціальних мережах. На її сторінку підписалися майже 3 мільйони прихильників. Хала часто демонструє свою пристрасть до краси та моди.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

У своєму інстаграмі блогерка показує багато естетичних образів у нейтральних кольорах. Вона ретельно підходить до складання образів. Прихильникам у мережі вона показує часто монохромні аутфіти, до яких підбирає хіджаб в одному кольорі з нарядом.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Дівчина відвідує Тижні моди, на які готує найвишуканіші образи. Лама зосереджена на гламурних образах, вона любить кольорові сукні, панами, стильні сумки та розкішні аксесуари.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Рей любить вінтажну моду, тож часто запроваджує різні елементи гардероба у свої аутфіти. Її модні образи складаються зі стильних повсякденних речей, які можна легко повторити.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Таліда стала першою саудівською моделлю, яка дефілювала на Тижні моди в Парижі у 2018 році, а також надихнула жінок слідувати своїй пристрасті та долати виклики, з якими вони стикаються.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму

Підписники Саусан мають чому повчитися в цієї красуні.У своєму інстаграмі вона ділиться своєю співпрацею з відомими брендами та показує, як стилізує свій повсякденний вигляд. Дівчина працює стилісткою, тож вдало демонструє елегантні вироби з сучасними тенденціями.



Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму