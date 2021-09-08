Більшість жінок з Саудівської Аравії носять нікаби – головні убори, які повністю покривають голову і залишають лише проріз для очей. Також жінки досі одягають абаї – вбрання на довгий рукав чорного кольору, що повністю приховує форми жінки.
Партнерський матеріал Dimplex Symphony – класичні електрокаміни за доступною ціною
Та попри це все, у Саудівській Аравії живуть жінки, які одягаються у сучасний одяг, що оголює частини тіла, співпрацюють з найвідомішими брендами та мають власний бізнес.
Тамара Альфадль
Модельєрка Тамара Альфадль створила власний бренд та підкорила свою 500-тисячну аудиторію трендовими і естетичними образами. У її інстаграмі ви знайдете ідеальний баланс між шиком і мінімалізмом.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Ноджуд Аль Румайхі
Модна інфлюенсерка транслює прихильників лайфстайл-життя та ділиться стильними аутфітами. Вона є співзасновницею винахідливої компанії з виставок та управління подіями Upbeat.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Нада Бешен
Підприємиця любить моду та показує у своєму інстаграмі останні новинки від люксових брендів. Її естетична стрічка присвячена моді та красі.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Яра Альнамла
Маючи понад мільйон підписників в інстаграмі, Яра Альнамла здобула величезних послідовників завдяки любові до краси, моди та способу життя. Вона працювала з такими брендами, як включаючи Fendi, Rolls Royce & Fenty Beauty.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Баян Лінджаві
Дівчина отримала широку популярність в інстаграмі завдяки своїм бездоганним нарядам. Вона є засновницею інтернет-магазину концепцій 31store.sa.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Тамара Аль-Габані
Саудівська модельєрка та підприємиця має власний бренд моди. У своєму інстаграмі вона показує красиві образи від люксових брендів, а також демонструє власні вироби.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Модель Роз
Модель з Саудівської Аравії приєдналася до моделей білизняного бренду Victoria's Secret. Вона досі продовжує співпрацю з міжнародними брендами краси у всьому світі та вже досягнула небачених успіхів.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Хала Абдалла
Дівчина є однією з найвидатніших впливових осіб у соціальних мережах. На її сторінку підписалися майже 3 мільйони прихильників. Хала часто демонструє свою пристрасть до краси та моди.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Ніа Амрун
У своєму інстаграмі блогерка показує багато естетичних образів у нейтральних кольорах. Вона ретельно підходить до складання образів. Прихильникам у мережі вона показує часто монохромні аутфіти, до яких підбирає хіджаб в одному кольорі з нарядом.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Лама Алакіл
Дівчина відвідує Тижні моди, на які готує найвишуканіші образи. Лама зосереджена на гламурних образах, вона любить кольорові сукні, панами, стильні сумки та розкішні аксесуари.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Рей Джозеф
Рей любить вінтажну моду, тож часто запроваджує різні елементи гардероба у свої аутфіти. Її модні образи складаються зі стильних повсякденних речей, які можна легко повторити.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Таліда Тамер
Таліда стала першою саудівською моделлю, яка дефілювала на Тижні моди в Парижі у 2018 році, а також надихнула жінок слідувати своїй пристрасті та долати виклики, з якими вони стикаються.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму
Саусан Алкаді
Підписники Саусан мають чому повчитися в цієї красуні.У своєму інстаграмі вона ділиться своєю співпрацею з відомими брендами та показує, як стилізує свій повсякденний вигляд. Дівчина працює стилісткою, тож вдало демонструє елегантні вироби з сучасними тенденціями.
Стильні інфлюенсерки з Саудівської Аравії / Фото з інстаграму