Fashion-натхнення: 10 весняних образів Жюлі Феррері, які ви захочете повторити

Джерело:інстаграм Жюлі Феррері
Побачивши інстаграм-акаунт француженки Жюлі Феррері, ви більше ніколи не зможете його забути. Її особистий профіль можна сміливо назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний образ.
Архітекторка Жюлі Феррері проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти.
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Феррері вміє легко поєднати базові предмети гардеробу, обожнює чарівні та ефектні образи та не боїться стильних експериментів, адже вони у неї виходять просто неперевершеними.
Француженка щодня надихає майже 300 тисяч підписників неймовірно стильними образами, які досить легко повторити.
Промоніторивши особисту сторінку Жюлі в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 10 неймовірних образів, які вас точно підкорять і ви захочете повторити.