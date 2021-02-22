Fashion-натхнення: 10 весняних образів Жюлі Феррері, які ви захочете повторити

Побачивши інстаграм-акаунт француженки Жюлі Феррері, ви більше ніколи не зможете його забути. Її особистий профіль можна сміливо назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний образ.

Архітекторка Жюлі Феррері проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти.

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Феррері вміє легко поєднати базові предмети гардеробу, обожнює чарівні та ефектні образи та не боїться стильних експериментів, адже вони у неї виходять просто неперевершеними.

Француженка щодня надихає майже 300 тисяч підписників неймовірно стильними образами, які досить легко повторити.

Промоніторивши особисту сторінку Жюлі в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 10 неймовірних образів, які вас точно підкорять і ви захочете повторити.

Коротка сукня мільфльор + золотисті прикраси

Яскраво-червоний кардиган + чорні штани

Рожевий подовжений жакет + світлі джинси

Зелена атласна сорочка + сині джинси

Сорочка з рюшами + білі штани

Сірий кашеміровий кардиган + білі штани

Сірий жакет з білою футболкою + сірі джинси skiny

Молочний кардиган з коміром + білі широкі штани + бордові чоботи на підборах

Шкіряний сарафан + трендова сорочка з коміром

Вкорочений жакет + мініспідниця