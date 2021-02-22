Fashion-натхнення: 10 весняних образів Жюлі Феррері, які ви захочете повторити
Побачивши інстаграм-акаунт француженки Жюлі Феррері, ви більше ніколи не зможете його забути. Її особистий профіль можна сміливо назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний образ.
Джерело:інстаграм Жюлі Феррері
Архітекторка Жюлі Феррері проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти.
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Феррері вміє легко поєднати базові предмети гардеробу, обожнює чарівні та ефектні образи та не боїться стильних експериментів, адже вони у неї виходять просто неперевершеними.
Француженка щодня надихає майже 300 тисяч підписників неймовірно стильними образами, які досить легко повторити.
Промоніторивши особисту сторінку Жюлі в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 10 неймовірних образів, які вас точно підкорять і ви захочете повторити.
Коротка сукня мільфльор + золотисті прикраси
Яскраво-червоний кардиган + чорні штани
Рожевий подовжений жакет + світлі джинси
Зелена атласна сорочка + сині джинси
Сорочка з рюшами + білі штани
Сірий кашеміровий кардиган + білі штани
Сірий жакет з білою футболкою + сірі джинси skiny
Молочний кардиган з коміром + білі широкі штани + бордові чоботи на підборах
Шкіряний сарафан + трендова сорочка з коміром
Вкорочений жакет + мініспідниця
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