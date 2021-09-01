10 трендів осені, які мають бути в гардеробі кожної модниці: стильні образи

З настанням нового сезону модниці починають прощатися з гардеробом попереднього сезону та активно поповнювати свої полиці новими елементами гардероба. Судячи з представлених речей на показах моди – осінь видасться дуже стильною.

Бренди доволі часто люблять презентувати речі, які важко поєднати між собою та зрозуміти, що зі всього з представленого дійсно буде в моді. З початком пандемії коронавіру, дизайнери почали робити ставку на практичність, оскільки світські заходи відійшли на другий план, а модні покази продовжували відбуватися в онлайн-форматах.

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У квітні французький бренд Celine представив незвичну для дизайнерів осінньо-зимову колекцію. За словами представників fashion-індустрії, в образах, що представляли моделі, можна було відправлятися на прогулянку одразу після показу.

Тепер речі, які презентують дизайнери стають дедалі доступнішими, тож надихнувшись усіма показами, які показали дизайнери навесні, Fashion 24 склав добірку з 10 трендів, які переважатимуть у новому сезоні.

Кардиган у стилі Jacquemus

Кардиган, який представив Симон Порт Жакмю у своїй осінньо-зимовій колекції – досить обмежений у своїй універсальності, але такий бажаний тренд осені. Він одразу врізався у пам’ять всім модницям, які побачили Беллу Хадід у ньому та Кендалл Дженнер. Зараз світові фешіоністи починають активного його носити.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Для холодної пори року такий виріб не підійде, втім в сонячний осінній день його можна приміряти в парі з чорними джинсами, поєднуючи кросівками або сабо, на прикладі Белли Хадід.



Тренди осені 2021 / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Кольорові жилетки

Дизайнерам настільки полюбилася техніка кроше, що вже неможливо уявити новий сезон без елементу гардероба виконаного різнокольоровими нитками. З осінньо-зимових колекцій помітно, що яскравий жилет стане невід’ємним атрибутом в холодну пору. Вже восени ми будемо носити кольорові жилетки поверх сорочок чоловічого крою та ретро-блуз.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала на своїй сторінці в інстаграмі образи модниць у жилеті власного бренду. Зверніть увагу, що жилети в техніці кроше не вимагають інших яскравих деталей в гардеробі, щоб не перевантажувати образ, тому їх варто поєднувати з базовими речами.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Лавандовий відтінок

Відтінки лаванди представили багато дизайнерів у своїх колекціях. Бренди випустили штанні костюми у лавандовому відтінку, жакети, спортивні костюми, кросівки, сумки та багато інших елементів гардеробу.

Шведка Ельза Госк не дочекавшись осіннього сезону вже встигла приміряти футболку оверсайз із об’ємною сорочкою, додавши світло-бузкові кросівки. Німкеня Леоні Ганне на прогулянку вирушає у лавандовому спортивному костюмі, накинувши зверху чорний класичний жакет.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму Леоні Ганне

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Гусяча лапка

Принт "гусяча лапка" вважається позачасовим, який ніколи не виходить з моди. Однак, як буває через надлишок модних тенденцій, про нього часто забувають, і згадують тоді, коли принт входить в списки сезонних трендів.

Восени картатий візерунок з геометричними переплетеннями знову опиниться в центрі уваги. Судячи з образів інфлюенсерів, які часто демонструють на собі вироби швидше, ніж настане новий сезон, обирайте на холодну пору жакети в гусячу лапку та жилети.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Светр в смужку

Речі в смужку згадувалися в трендах весняно-літніх колекціях, втім квітковий принт просто заполонив всі інші, тож пік смугастих елементів гардероба припаде саме на осінь. У своїх колекціях дизайнери представили сукні у смужку та светри, і якщо перший варіант поки що лише набирає обертів, то светри вже захопили інстаграм.

Модні інфлюенсери обирають чорні светри у білу смужку, і навпаки. Модниці поєднують такі стильні вироби з велосипедками, голубими джинсами та білими штанами. Надихнутись на модні аутфіти можна на сторінках модних світових блогерів.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Сумка тоут

Дизайнери вирішили відмовитися від мінімалістичних моделей та запропонувати модницям функціональний аксесуар – сумку-тоут, у якій може поміститися все – від блокнота з книжкою до ноутбука. За словами стилістів, сумка-тоут – найкраща інвестиція в осінній сезон.

Бренди Hermès, Fendi і The Row представили містку сумки в класичних коричнево-чорних тонах, тож саме на такі вироби можна робити ставку в новому сезоні.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Широкі джинси

З кожним роком дизайнери пропонують цікаві фасони джинсів, які неможливо оминути увагою. До прикладу, якщо навесні ми всі купували джинси кльош, з вишивкою, чи розрізами по боках, то вже в новому сезоні переважатимуть широкі вироби.

Для вдалого поєднання з тренчами та пальтами обирайте голубий денім, а для цікавих образів – білий. Саме такі джинси будуть популярні восени, попри стереотип, що білі джинси пасують більше весняно-літньому сезону.



Тренди осені 2021 / Фото з Vogue

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Шкіряний тренч

Цієї осени модницям не обійтися без шкіряного тренчу. Щільна текстура шкіри відмінно зберігає тепло, тож його можна носити ледь не до кінця листопада. У новому сезоні обирайте чорні шкіряні тренчі ніби з 90-х, модні шоколадні, карамельні та молочні відтінки, або обирайте сміливіший варіант – тренч, що виконаний в техніці апсайклінг.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Орнамент аргайл

Восени нас чекає цікава заміна шахматному принту – орнамент аргайл. Найбільше ромбових принтів у своїх колекціях представили Valentino, Saint Laurent і Dior. Різнокольоровий та різнокаліберний аргайл поселиться в новому сезоні на джемперах, жилетках та сукнях. Цей принт підійде тим, хто любить класику та витонченість.



Тренди осені 2021 / Фото з Pinterest

Занадто довгі рукави

Ті, хто охоче чекав на модні покази, які дизайнери одразу показують на ютуб-каналах, вже встигли помітити цікавий елемент гардероба – светр з подовженими рукавами XXL. Їх ефектно презентував бренд Balmain, а вже стильні вироби на своїх моделях показали Loewe, Acne Studios. Такий елемент гардеробу не надто практичний, але дуже стильний.



Тренди осені 2021 / Фото з Vogue