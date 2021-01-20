За інстаграм-акаунтом англійської супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить 12 мільйонів підписників з цілого світу. Здебільшого знаменитість публікує свої стильні образи, які приваблюють багатьох модниць.

Аутфіти Розі Гантінгтон-Вайтлі досить цікаві та привабливі, адже у її образах комфорт і практичність переплітаються з трендовими фасонами та актуальними кольорами, хоча й варто зазначити, що Розі є палкою прихильницею пастельної палітри кольорів, пише 24 канал.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі it-girl опублікувала нові стилістичні прийоми у своїх образах, які ідеально підійдуть для прогулянок в холодну пору року.

Гардероб 33-річної моделі складають базові речі приглушених відтінків: шерстяне пальто, спортивний костюм, теплі светри, черевики челсі на масивній підошві, стильна дублянка та коротка еко-шуба. З головних уборів Гантінгтон-Вайтлі приділила увагу бейсболкам та чорній шапці.

Не обходиться модниця і без аксесуарів, які вдало доповнюють будь-який її образ. Знаменитість поєднує зимові луки з плетеною сумкою Bottega Veneta, маленькою лаконічною чорною сумкою Hermes та чорною трендовою сумкою Prada Cleo.

Також особливу увагу супермодель надає сонцезахисним окулярам з великою оправою, які вже міцно асоціюються зі стилістичними трюками.

Абсолютно ніде не була, але пропустила ці образи, тому ось кілька варіантів, які я люблю, але не змогла носити,

– написала дружина Джейсона Стейтема.