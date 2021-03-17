10 стильних образів від модних блогерів інстаграму, які ви захочете повторити

З приходом нового сезону багато дівчат задумуються над своїм оновленням гардероба чи зміною іміджу, адже так важливо відчувати себе бездоганно незалежно від ситуації та місця перебування. Найчастіше ми натхнення черпаємо у модних блогерів, які демонструють стильні аутфіти, які хочеться повторити.

У нашій добірці образів ви знайдете для себе чимало стильних варіантів, які зможете повторити вже цієї весни. Які елементи гардеробу вам знадобляться та в яких кольорах – показують модниці інстаграму.

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Одяг створений для того, щоб за його допомогою розповісти світові, ким ви є. Модні експерти зазначають, що одягатися з ніг до голови у тренди – дурний тон, тому модниці інстаграму на своїх прикладах показують, як вдало поєднувати вбрання, щоб не перевищити міру та водночас залишатися стильною.

Неонові акценти

Будь-який простий та лаконічний образ заграє новими барвами, якщо до нього додати неонові акценти. Тоді буденний образ, що складається зі звичайних джинсів та бежевого тренча, перетвориться в гостромодний образ, доповнивши його неоновими зеленими туфлями та жовтою сумкою.

Шкіряний total look

Шкіра – тренд сезону та прекрасний варіант для весняного гардеробу. Виглядає шкіряний образ стильно та модно. Нещодавно чорний аутфіт, який складається з лонгсліву та штанів приміряла Анна Андрес, тож такий варіант також можна взяти до уваги.

Сукня-светр

Така сукня – справжня знахідка для примхливої весняної погоди. Трикотажна сукня навесні особливо популярна, тож чоботи на підборах в парі з пальтом стануть чудовим аутфітом для вечірніх прогулянок, а гумові стильні чоботи одягайте до будь-яких буденних виходів.

Монохромний образ

Створення монохромного образу з різних відтінків одного кольору – справжнє мистецтво. Використовуючи у своїх аутфітах монохромні схеми, можна отримати дуже цікавий образ.

Спідниця плісе

Спідниця плісе – ідеальний варіант для створення жіночого та романтичного образу. Влітку це можуть бути легкі моделі, а на початку весни щільніші матеріали, у яких не буде холодно.

Ніжним у вас вийде образ, якщо ви поєднаєте бежеву спідницю з білою однотонною сорочкою та коричневими аксесуарами.

Класичне світле пальто

Безпрограшний варіант на весну – класичне базове світле пальто. Бежеві та молочного відтінку моделі поєднуються з усіма речами. Його можна носити з класичними штанами та білим гольфом, а також з джинсами, жакетом та бейсболкою.

Бежеві кольори

Бежевий – спокійний колір, завдяки якому можна скласти безліч стильних образів. Обирайте цієї весни бежеве пальто, тренч, чоботи та сумку та створюйте в поєднанні з ними бездоганні цікаві аутфіти.