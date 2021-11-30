Найкращим дизайнером року назвали креативного директора Fendi та Dior Homme Кіма Джонса. Премію за видатні досягнення у світі моди отримав дизайнер однойменного бренду Томмі Гілфігер, а премію першопрохідника отримав креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.

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Креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton та власного бренду Off-White Вірджила Абло, який кілька днів тому помер від раку, посмертно відзначили нагородою "Лідери змін, творчість".

Під одним дахом лондонська будівля зібрала всіх головних людей fashion-індустрії. На вечірку прийшли всі відомі нам селебретіз у розкішних аутфітах. На червоній доріжці красувався Ромео Бекхем зі своєю дівчиною, модель Адріана Ліма, Пріянка Чопра та Нік Джонас, Вінні Гарлоу, Дуа Ліпа, Мей Маск, Демі Мур та багато інших.

Fashion 24 зібрав 10 найкращих виходів знаменитостей, які вразили своїми розкішними та незвичними образами.



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Ефектні образи знаменитостей на червоній доріжці / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye